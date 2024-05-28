Безпекова угода з Бельгією та втеча чоловіка з авто ТЦК — головні новини 28 травня

Президент України Володимир Зеленський України підписав з прем'єр-міністром Бельгії Александр Де Кроо двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Водночас у військкоматі прокоментували втечу чоловіка з авто ТЦК у Дніпрі.
Про ці й не тільки головні новини за 28 травня розповість Вадим Ярошенко у новому випуску програми "Просто Новини".
Головні новини за 28 травня
- Україна та Бельгія уклали взаємну угоду щодо питань безпеки.
- В Дніпрі, завдяки вражаючим акробатичним здібностям, чоловік втік з автівки ТЦК.
- Сума державного боргу України сягнула позначки у шість трильйонів гривень.
- На будівництво нового "мосту-хвилі" у районі Оболонь було витрачено понад двісті мільйонів гривень.
- У віці 64 років пішов з життя засновник і керівник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко.
Нагадаємо, у Лісабоні Президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.
Раніше ми писали, що Україні у вівторок, 28 травня, зафіксували ріст курсу євро. Так, позначка досягла майже 44 гривні за одне євро.