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Безпекова угода з Бельгією та втеча чоловіка з авто ТЦК — головні новини 28 травня

Безпекова угода з Бельгією та втеча чоловіка з авто ТЦК — головні новини 28 травня

28 травня 2024 р. 23:39

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23:39 Безпекова угода з Бельгією та втеча чоловіка з авто ТЦК — головні новини 28 травня

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08:00 Вимкнення світла, захист західними ППО та візит Зеленського в Іспанію — ефір Ранок.LIVE

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23:39 Безпекова угода з Бельгією та втеча чоловіка з авто ТЦК — головні новини 28 травня

Text

23:05 Військовий психолог розповів, чому зараз у військових відпустки "на стопі"

Text

21:18 Нардеп Дунда заявив, що держборг України буде зростати в будь-якому вигляді

Text

15:10 Нардеп відповів, на скільки скоротили навчання мобілізованих в Україні

Text

14:03 Уряду терміново потрібно захистити бази даних у Резерв+ — нардеп пояснив, що не так

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:42 Візит Зеленського до Бельгії — прямий ефір Новини.LIVE

Text

13:18 Бензин в Україні по 80 гривень за літр — експерт прокоментував зростання цін на пальне

Text

12:18 Експерт відповів, коли для киян буде найскладніша ситуація з електроенергією

Text

10:43 Офіцер Нацгвардії відповів, чому ніхто не дозволить Росії розпастися

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08:00 Вимкнення світла, захист західними ППО та візит Зеленського в Іспанію — ефір Ранок.LIVE

Президент України Володимир Зеленський України підписав з прем'єр-міністром Бельгії Александр Де Кроо двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку. Водночас у військкоматі прокоментували втечу чоловіка з авто ТЦК у Дніпрі.

Про ці й не тільки головні новини за 28 травня розповість Вадим Ярошенко у новому випуску програми "Просто Новини". 

Головні новини за 28 травня

  • Україна та Бельгія уклали взаємну угоду щодо питань безпеки.
  • В Дніпрі, завдяки вражаючим акробатичним здібностям, чоловік втік з автівки ТЦК.
  • Сума державного боргу України сягнула позначки у шість трильйонів гривень.
  • На будівництво нового "мосту-хвилі" у районі Оболонь було витрачено понад двісті мільйонів гривень.
  • У віці 64 років пішов з життя засновник і керівник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко.

Нагадаємо, у Лісабоні Президент України Володимир Зеленський підписав двосторонню Угоду про співробітництво у сфері безпеки з прем'єр-міністром Португалії Луїшем Монтенегру.  

Раніше ми писали, що Україні у вівторок, 28 травня, зафіксували ріст курсу євро. Так, позначка досягла майже 44 гривні за одне євро.

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00:42 У США розбився винищувач F-35 — що відомо

00:18 Скільки бійців втрачає Росія під Часовим Яром — деталі від угруповання військ "Хортиця"

Оновлено

00:15 Повітряна тривога набирає обертів — куди летять ворожі "шахеди"

00:03 Садовий відреагував на смерть політв'язня та громадського діяча Петра Франка

00:01 Прискорена підготовка мобілізованих — у Міноборони спростували інформацію

28 травня 2024

23:54 У Харкові та області лунали вибухи — у прокуратурі заявили про використання РФ нових авіабомб

23:48 Роботи в ЗСУ — в Міноборони назвали кількість роботизованої техніки у війську

23:41 Ізраїль пояснив, що могло стати причиною пожежі у таборі в Рафаху

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23:39 Безпекова угода з Бельгією та втеча чоловіка з авто ТЦК — головні новини 28 травня

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23:05 Військовий психолог розповів, чому зараз у військових відпустки "на стопі"

Text

21:18 Нардеп Дунда заявив, що держборг України буде зростати в будь-якому вигляді

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15:10 Нардеп відповів, на скільки скоротили навчання мобілізованих в Україні

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14:03 Уряду терміново потрібно захистити бази даних у Резерв+ — нардеп пояснив, що не так

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:42 Візит Зеленського до Бельгії — прямий ефір Новини.LIVE

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13:18 Бензин в Україні по 80 гривень за літр — експерт прокоментував зростання цін на пальне

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12:18 Експерт відповів, коли для киян буде найскладніша ситуація з електроенергією

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10:43 Офіцер Нацгвардії відповів, чому ніхто не дозволить Росії розпастися

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08:00 Вимкнення світла, захист західними ППО та візит Зеленського в Іспанію — ефір Ранок.LIVE