Соглашение о безопасности с Бельгией и бегство мужчины с авто ТЦК — главные новости 28 мая

Президент Украины Владимир Зеленский подписал с премьер-министром Бельгии Александр Де Кроо двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочную поддержку. В военкомате прокомментировали побег мужчины из авто ТЦК в Днепре.

Об этих и не только главных новостях за 28 мая расскажет Вадим Ярошенко в новом выпуске программы "Просто Новини".

Главные новости за 28 мая

Украина и Бельгия заключили взаимное соглашение по вопросам безопасности.

В Днепре, благодаря впечатляющим акробатическим способностям, мужчина скрылся из автомобиля ТЦК.

Сумма государственного долга Украины достигла отметки в шесть триллионов гривен.

На строительство нового "моста-волны" в районе Оболони было потрачено более двухсот миллионов гривен.

В возрасте 64 лет ушел из жизни основатель и руководитель агентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко.

Напомним, в Лиссабоне президент Украины Владимир Зеленский подписал двустороннее Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегру.

Ранее мы писали, что Украина во вторник, 28 мая, зафиксировала рост курса евро. Да, отметка достигла почти 44 гривны за один евро.