Берлінська назвала основні причини критичної ситуації на фронті

Провалена мобілізація і виснаження військ, затримка постачання зброї, неналагоджене виробництво власних снарядів та активна підготовка ворога. Такі чинники призвели до критичної ситуації на фронті.

Про це сказала засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська в ефірі Ранок.LIVE.

Українцям потрібно готуватися до посилення бойових дій

За словами Берлінської, українські військові рахують снаряди ледь не поштучно, а Україна за цей час не налагодила власне виробництво. Чиновники пояснюють це дефіцитом компонентів, зокрема пороху.

"Російські ФСБшники, ГРУшники знаходять можливість затягнути цей ресурс у свою країну. Російський ВПК працює 24/7", — зазначила військова.

Вона зауважила, що росіяни щомісяця готують для участі у війні десятки тисяч людей, також вони налагодили ремонті бази.

"Ми воюємо проти об’єднаного ВПК Росії, Китаю, Північної Кореї, Білорусі та інших проксі-країн", — наголосила Берлінська.

За словами Берлінської, її тези передусім про те, що всім українцям потрібно готуватися до посилення бойових дій, а не про те, що завтра росіяни будуть під Києвом.

Нагадаємо, в Україні передбачена адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку та ухилення від мобілізації. Станом на сьогоднішній день сума штрафу становить від 510 до 5100 гривень. Однак, його розмір може невдовзі зрости.

Раніше ми повідомляли, що колишній командир "Азову" Максим Жорін запропонував альтернативний варіант чоловікам, які бояться мобілізації.

До слова, 18 травня 2024 року набуває чинності новий закон про мобілізацію, який передбачає суттєві зміни щодо процедури військового призову в Україні.