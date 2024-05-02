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Берлинская назвала основные причины критической ситуации на фронте

Берлинская назвала основные причины критической ситуации на фронте

2 мая 2024 г. 14:44

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11:46 Разрушение экономики РФ и бартерные схемы — Липсиц в эфире Новини.LIVE

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08:00 Разрешение бить западным оружием по РФ и возвращение журналистов в Раду — эфир Ранок.LIVE

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Проваленая мобилизация и истощение войск, задержка снабжения оружием, неналаженное производство собственных снарядов и активная подготовка врага. Такие причины привели к критической ситуации на фронте.

Об этом сказала основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская в эфире "Ранок.LIVE".

Украинцам нужно готовиться к усилению боевых действий

По словам Берлинской, украинские военные считают снаряды чуть ли не поштучно, а Украина за это время не наладила собственное производство. Чиновники объясняют это дефицитом компонентов, в частности пороха.

"Российские ФСБшники, ГРУшники находят возможность затянуть этот ресурс в свою страну. Российский ВПК работает 24/7", — отметила военная.

Она обратила внимание, что россияне ежемесячно готовят для участия в войне десятки тысяч человек, также они наладили ремонт базы.

"Мы воюем против объединенного ВПК России, Китая, Северной Кореи, Беларуси и других прокси-стран", — подчеркнула Берлинская.

По словам Берлинской, ее тезисы, прежде всего, о том, что всем украинцам нужно готовиться к усилению боевых действий, а не о том, что завтра россияне будут под Киевом.

Напомним, в Украине предусмотрена административная ответственность за нарушение правил военного учета и уклонение от мобилизации. На сегодняшний день сумма штрафа составляет от 510 до 5100 гривен. Однако его размер может вскоре возрасти.

Ранее мы сообщали, что бывший командир "Азова" Максим Жорин предложил альтернативный вариант мужчинам, которые боятся мобилизации.

К слову, 18 мая 2024 года вступает в силу новый закон о мобилизации, предусматривающий существенные изменения процедуры военного призыва в Украине.

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