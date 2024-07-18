Балтія закриває кордон з Росією, США вагається з Україною та полонені-зрадники — ефір Вечір.LIVE

Естонія, Латвія та Литва заборонили в'їзд автівкам на білоруських номерах, та готуються закрити кордон з Росією, а у США тривають вагання щодо України. Водночас двох з українських військовополонених звинуватили у співпраці з Росією та ймовірній участі у побитті інших воїнів, у тому числі бійців "Азова".

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50.

Ефір Вечір.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

полковник запасу ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан,;

народний депутат України VIII скликання Валерія Заружко;

народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;

військовий експерт та ексспівробітник СБУ Іван Ступак;

директор магістерської програми по глобальному менеджменту АУК Марк Войджер.

Нагадаємо, раніше американський телеканал CNN заявив, що президент США Джо Байден захворів на коронавірус з "легкими" симптомами хвороби.

Водночас литовська енергокомпанія Ignitis Gamyba передала Україні устаткування Вільнюської ТЕЦ-3 для ремонту обстріляних Росією енергооб'єктів.