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Балтія закриває кордон з Росією, США вагається з Україною та полонені-зрадники — ефір Вечір.LIVE

Балтія закриває кордон з Росією, США вагається з Україною та полонені-зрадники — ефір Вечір.LIVE

18 липня 2024 р. 17:50

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17:50 Балтія закриває кордон з Росією, США вагається з Україною та полонені-зрадники — ефір Вечір.LIVE

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17:12 У ДПСУ нагадали нові правила перетину кордону — що треба знати

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13:05 ТЦК на кордоні, війна на 10 років та як НАТО врятує Київ — ефір День.LIVE

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11:49 Військовий психолог Козінчук заявив, що на фронті були накази зберігати позиції будь-якою ціною

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08:00 Збереження життя військових та вихід Безуглої зі Слуги народу — ефір Ранок.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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17:50 Балтія закриває кордон з Росією, США вагається з Україною та полонені-зрадники — ефір Вечір.LIVE

Text

17:12 У ДПСУ нагадали нові правила перетину кордону — що треба знати

Text

15:21 Демченко розповів про стан здоров'я прикордонників, яких повернули з ворожого полона

Text

14:31 Нардеп Крейденко відповів, чи будуть цього тижня кадрові рішення в уряді

Text

13:33 Самовільне залишення частини без покарання — військовий психолог попередив про наслідки

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:05 ТЦК на кордоні, війна на 10 років та як НАТО врятує Київ — ефір День.LIVE

Text

11:49 Військовий психолог Козінчук заявив, що на фронті були накази зберігати позиції будь-якою ціною

Text

08:00 Збереження життя військових та вихід Безуглої зі Слуги народу — ефір Ранок.LIVE

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07:09 Макрон зробив низку гучних заяв щодо України — головні новини з Франції

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19:11 Експерти підрахували збитки для економіки через черги в ТЦК

Естонія, Латвія та Литва заборонили в'їзд автівкам на білоруських номерах, та готуються закрити кордон з Росією, а у США тривають вагання щодо України. Водночас двох з українських військовополонених звинуватили у співпраці з Росією та ймовірній участі у побитті інших воїнів, у тому числі бійців "Азова".

Про все це й не тільки в ефірі Вечір.LIVE о 17:50. 

Ефір Вечір.LIVE

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • полковник запасу ЗСУ в запасі та військовий експерт Роман Світан,;
  • народний депутат України VIII скликання Валерія Заружко;
  • народний депутат України від фракції "Європейська Солідарність" Олексій Гончаренко;
  • військовий експерт та ексспівробітник СБУ Іван Ступак;
  • директор магістерської програми по глобальному менеджменту АУК Марк Войджер.

Нагадаємо, раніше американський телеканал CNN заявив, що президент США Джо Байден захворів на коронавірус з "легкими" симптомами хвороби. 

Водночас литовська енергокомпанія Ignitis Gamyba передала Україні устаткування Вільнюської ТЕЦ-3 для ремонту обстріляних Росією енергооб'єктів

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18:41 Намолочено вже понад 2 мільйонів тонн — жнива на Одещині

18:40 Вручення повісток українцям на кордоні — у ДПСУ зробили заяву

18:36 Україна і Словенія підписали безпекову угоду — що передбачено документом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:32 Карпати обрали нового тренера замість Маркевича — про кого йдеться

18:24 Покарання за неоновлення даних — детально про штрафи, оскарження та ігнорування ТЦК

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