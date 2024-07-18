Балтия закрывает границу с Россией, США колеблется с Украиной и пленные-предатели — эфир Вечір.LIVE

Эстония, Латвия и Литва запретили въезд автомобилям на белорусских номерах, и готовятся закрыть границу с Россией, а в США продолжаются колебания по Украине. В то же время двоих из украинских военнопленных обвинили в сотрудничестве с Россией и вероятном участии в избиении других воинов, в том числе бойцов "Азова".
Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.
Эфир Вечір.LIVE
Гости сегодняшнего эфира:
- полковник запаса ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан;
- народный депутат Украины VIII созыва Валерия Заружко;
- народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
- военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
- директор магистерской программы по глобальному менеджменту АУК Марк Войджер.
Напомним, ранее американский телеканал CNN заявил, что президент США Джо Байден заболел коронавирусом с "легкими" симптомами болезни.
В то же время, литовская энергокомпания Ignitis Gamyba передала Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3 для ремонта обстрелянных Россией энергообъектов.