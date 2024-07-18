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Балтия закрывает границу с Россией, США колеблется с Украиной и пленные-предатели — эфир Вечір.LIVE

Балтия закрывает границу с Россией, США колеблется с Украиной и пленные-предатели — эфир Вечір.LIVE

18 июля 2024 г. 17:50

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17:50 Балтия закрывает границу с Россией, США колеблется с Украиной и пленные-предатели — эфир Вечір.LIVE

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17:12 В ГПСУ напомнили новые правила пересечения границы — что нужно знать

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15:21 Демченко рассказал о состоянии здоровья пограничников, которых вернули из вражеского плена

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14:31 Нардеп Крейденко ответил, будут ли на этой неделе кадровые решения в правительстве

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13:33 Самовольное оставление части без наказания — военный психолог предупредил о последствиях

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13:05 ТЦК на границе, война на 10 лет и как НАТО спасет Киев — эфир День.LIVE

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11:49 Военный психолог Козинчук заявил, что на фронте были приказы сохранять позиции любой ценой

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08:00 Сохранение жизни военных и выход Безуглой из Слуги народа — эфир Ранок.LIVE

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07:09 Макрон сделал ряд громких заявлений по Украине — главные новости из Франции

17 июля 2024
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19:11 Эксперты подсчитали убытки для экономики из-за очередей в ТЦК

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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17:50 Балтия закрывает границу с Россией, США колеблется с Украиной и пленные-предатели — эфир Вечір.LIVE

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17:12 В ГПСУ напомнили новые правила пересечения границы — что нужно знать

Text

15:21 Демченко рассказал о состоянии здоровья пограничников, которых вернули из вражеского плена

Text

14:31 Нардеп Крейденко ответил, будут ли на этой неделе кадровые решения в правительстве

Text

13:33 Самовольное оставление части без наказания — военный психолог предупредил о последствиях

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Text

13:05 ТЦК на границе, война на 10 лет и как НАТО спасет Киев — эфир День.LIVE

Text

11:49 Военный психолог Козинчук заявил, что на фронте были приказы сохранять позиции любой ценой

Text

08:00 Сохранение жизни военных и выход Безуглой из Слуги народа — эфир Ранок.LIVE

Text

07:09 Макрон сделал ряд громких заявлений по Украине — главные новости из Франции

17 июля 2024
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19:11 Эксперты подсчитали убытки для экономики из-за очередей в ТЦК

Эстония, Латвия и Литва запретили въезд автомобилям на белорусских номерах, и готовятся закрыть границу с Россией, а в США продолжаются колебания по Украине. В то же время двоих из украинских военнопленных обвинили в сотрудничестве с Россией и вероятном участии в избиении других воинов, в том числе бойцов "Азова".

Обо всем этом и не только в эфире Вечір.LIVE в 17:50.

Эфир Вечір.LIVE

Гости сегодняшнего эфира:

  • полковник запаса ВСУ в запасе и военный эксперт Роман Свитан;
  • народный депутат Украины VIII созыва Валерия Заружко;
  • народный депутат Украины от фракции "Европейская Солидарность" Алексей Гончаренко;
  • военный эксперт и экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;
  • директор магистерской программы по глобальному менеджменту АУК Марк Войджер.

Напомним, ранее американский телеканал CNN заявил, что президент США Джо Байден заболел коронавирусом с "легкими" симптомами болезни.

В то же время, литовская энергокомпания Ignitis Gamyba передала Украине оборудование Вильнюсской ТЭЦ-3 для ремонта обстрелянных Россией энергообъектов.

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18:13 Летний "Привоз" — сколько стоят арбузы и дыни в Одессе

18:09 Зеленский в Великобритании встретился с премьером Испании – о чем говорили

18:08 Жительница Херсона "продавала" несуществующую Playstation4 — суд вынес приговор

17:45 Проверить неуплаченный штраф ТЦК можно бесплатно — как работает система

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:42 Над Черным морем замечена разведка НАТО — где патрулирует Poseidon

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17:12 В ГПСУ напомнили новые правила пересечения границы — что нужно знать

Text

15:21 Демченко рассказал о состоянии здоровья пограничников, которых вернули из вражеского плена

Text

14:31 Нардеп Крейденко ответил, будут ли на этой неделе кадровые решения в правительстве

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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