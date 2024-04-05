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Байден розкрив свій план щодо України

Байден розкрив свій план щодо України

05 квітня 2024 р. 07:09

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06:50 Політолог розкрив причини низького рівня допомоги Заходу Україні

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03:47 Експерт назвав варіант, який допоможе Україні швидше вступити до НАТО

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02:52 Вибори президента України — експерт відповів, чи відбудуться вони у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

01:47 Конгрес США може перенести голосування за допомогу Україні — експерт пояснив причину

4 квітня 2024
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21:00 Обʼєднання Європи проти Росії та що замислює НАТО — ефір Новини.LIVE

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20:05 Підготовка Зеленського до виборів у 2025 році — Золотарьов в ефірі Новини.LIVE

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17:57 Нардеп заявив, що деякі українці готові добровільно воювати, але за однієї умови

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США хочуть виснажити Росію за рахунок війни, яку вона розв'язала в Україні. Ймовірніше, такої позиції притримується і сам президент Штатів Джо Байден.

Про це в ефірі студії "Вечір.Live" розповів політтехнолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен.

Які плани Байдена щодо України

"Я думаю, що в Білому домі є план, який виглядає приблизно так: стійте там, де стоїте, росіяни не йдуть і ви не ідіть, спустошуйте російський ВПК, російську техніку до того моменту, поки Росія в принципі не буде здатна навіть подумати про війну з країнами-НАТО", — сказав експерт.

До слова, раніше Конгрес США знову переніс голосування за надання військової допомоги Україні. Тепер воно відбудеться не раніше середини квітня.

А нещодавно стало відомо, що у Конгресі США можуть знову відтермінувати голосування за допомогу Україні. Водночас, навіть у разі прийняття такого рішення, уходити в тінь Штати не планують.

Нагадаємо, у Білому домі запевнили, що адміністрація Сполучених Штатів Америки й надалі шукатиме способи надання екстреної допомоги Україні на тлі затягування відповідного рішення в Палаті представників.

Також ми писали, що Білий дім закликав спікера Палати представників Майка Джонсона винести на голосування законопроєкт про підтримку України, який схвалено Сенатом. Відомо, що Джонсон вже довгий час тягне з ухваленням рішення щодо надання допомоги Києву.

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06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку квітня

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06:36 ТОП платників податків серед керівництва ВР та парламентських фракцій за 2022 рік

06:31 Черги на кордоні України — на яких КПП затори

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

06:30 Богдана — що відомо про українську зброю, яка вигнала РФ зі Зміїного

06:10 Підвищення пенсій у квітні — чому українці не отримають більше наступного місяця

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06:50 Політолог розкрив причини низького рівня допомоги Заходу Україні

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03:47 Експерт назвав варіант, який допоможе Україні швидше вступити до НАТО

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02:52 Вибори президента України — експерт відповів, чи відбудуться вони у 2025 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

01:47 Конгрес США може перенести голосування за допомогу Україні — експерт пояснив причину

4 квітня 2024
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21:00 Обʼєднання Європи проти Росії та що замислює НАТО — ефір Новини.LIVE

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20:05 Підготовка Зеленського до виборів у 2025 році — Золотарьов в ефірі Новини.LIVE

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