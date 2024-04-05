Байден раскрыл свой план по Украине

США хотят истощить Россию за счет войны, которую она развязала в Украине. Вероятнее всего, такой позиции придерживается и сам президент Штатов Джо Байден.

Об этом в эфире студии "Вечір. Live" рассказал политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

Какие планы Байдена по Украине

"Я думаю, что в Белом доме есть план, который выглядит примерно так: стойте там, где стоите, россияне не уходят и вы не идите, опустошайте российский ВПК, российскую технику до того момента, пока Россия в принципе не будет способна даже подумать о войну со странами-НАТО", — сказал эксперт.

К слову, ранее Конгресс США снова перенес голосование за оказание военной помощи Украине. Теперь он состоится не раньше середины апреля.

Недавно же стало известно, что в Конгрессе США могут снова отсрочить голосование за помощь Украине. В то же время даже в случае принятия такого решения уходить в тень Штаты не планируют.

Напомним, в Белом доме заверили, что администрация Соединенных Штатов Америки и дальше будет искать способы предоставления экстренной помощи Украине на фоне затягивания соответствующего решения в Палате представителей.

Также мы писали, что Белый дом призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести на голосование законопроект о поддержке Украины, одобренный Сенатом. Известно, что Джонсон уже долгое время тянет с принятием решения по оказанию помощи Киеву.