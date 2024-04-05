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Байден раскрыл свой план по Украине

Байден раскрыл свой план по Украине

5 апреля 2024 г. 7:09

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07:09 Байден раскрыл свой план по Украине

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07:08 Какого наказания заслуживают военные преступники и чем должна закончиться война — мнение эксперта

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06:50 Политолог раскрыл причины низкого уровня помощи Западу Украине

Text

03:47 Эксперт назвал вариант, который поможет Украине быстрее вступить в НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

02:52 Выборы президента Украины — эксперт ответил, состоятся ли они в 2025 году

Text

01:47 Конгресс США может перенести голосование за помощь Украине — эксперт объяснил причину

4 апреля 2024
Text

21:00 Объединение Европы против России и что задумал НАТО — эфир Новини.LIVE

Text

20:05 Подготовка Зеленского к выборам в 2025 году — Золотарев в эфире Новини.LIVE

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17:57 Нардеп заявил, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии

США хотят истощить Россию за счет войны, которую она развязала в Украине. Вероятнее всего, такой позиции придерживается и сам президент Штатов Джо Байден.

Об этом в эфире студии "Вечір. Live" рассказал политтехнолог и эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен.

Какие планы Байдена по Украине

"Я думаю, что в Белом доме есть план, который выглядит примерно так: стойте там, где стоите, россияне не уходят и вы не идите, опустошайте российский ВПК, российскую технику до того момента, пока Россия в принципе не будет способна даже подумать о войну со странами-НАТО", — сказал эксперт.

К слову, ранее Конгресс США снова перенес голосование за оказание военной помощи Украине. Теперь он состоится не раньше середины апреля.

Недавно же стало известно, что в Конгрессе США могут снова отсрочить голосование за помощь Украине. В то же время даже в случае принятия такого решения уходить в тень Штаты не планируют.

Напомним, в Белом доме заверили, что администрация Соединенных Штатов Америки и дальше будет искать способы предоставления экстренной помощи Украине на фоне затягивания соответствующего решения в Палате представителей.

Также мы писали, что Белый дом призвал спикера Палаты представителей Майка Джонсона вынести на голосование законопроект о поддержке Украины, одобренный Сенатом. Известно, что Джонсон уже долгое время тянет с принятием решения по оказанию помощи Киеву.

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07:54 Помощь от ООН — как не потерять деньги на фейковых сайтах

07:48 Четверть территории Украины загрязнена взрывчаткой и боеприпасами

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06:50 Политолог раскрыл причины низкого уровня помощи Западу Украине

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03:47 Эксперт назвал вариант, который поможет Украине быстрее вступить в НАТО

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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02:52 Выборы президента Украины — эксперт ответил, состоятся ли они в 2025 году

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01:47 Конгресс США может перенести голосование за помощь Украине — эксперт объяснил причину

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20:05 Подготовка Зеленского к выборам в 2025 году — Золотарев в эфире Новини.LIVE

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17:57 Нардеп заявил, что некоторые украинцы готовы добровольно воевать, но при одном условии