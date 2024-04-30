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Авіаційний експерт Криволап розповів, скільки в РФ на озброєнні лишилося літаків Ту-95МС

Авіаційний експерт Криволап розповів, скільки в РФ на озброєнні лишилося літаків Ту-95МС

30 квітня 2024 р. 01:32

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29 квітня 2024
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23:46 Політтехнолог Загородній пояснив, чому Telegram заблокував чат-боти українських спецслужб

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23:30 Експерт пояснив, чому винищувачі F-16 не можуть базуватися в Україні

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Авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап заявив, що на озброєнні в Росії лишилася обмежена кількість літаків Ту-95МС, які вже доживають свого віку. Однак така ж ситуація й щодо Ту-22М3 і Ту-160.

Про це Костянтин Криволап розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Скільки в Росії літаків стратегічної авіації

Так, за словами експерта, в Росії лишилося близько 20 літаків Ту-95МС, 27 — Ту-22М3 та 16 — Ту-160.

"[...] Ту-95МС, їх там обмежена кількість, там уже залишилось близько 20 машин, і ці машини вже докатують останні свої терміни й ресурси. Ту-22М3 — на початку гарячої фази там було 60 машин, зараз залишилось десь 27-30. Ту-160 — як була невелика кількість, так і залишилось, бо їх там навіть не експлуатують", — зазначив Криволап.

Він розповів, що 2009 року в Росії підписали угоду з компанією "Туполєв" про розробку Перспективного авіаційного комплексу дальньої авіації (ПАК ДА), а пізніше 2013 року з тою ж компанією підписали контракт на ескізне проєктування, однак вирішили відкласти ідею з ПАК ДА і зайнятися модифікацією літаків Ту-160. І як виявилося, росіяни ще в 90-х роках загубили креслення на виробництво Ту-160 і тому будь-яке виготовлення літаків припинилося.

Нагадаємо, що російські загарбники будують нову злітно-посадкову смугу у Бєлгородській області РФ за 75 кілометрів від кордону з Україною.

Також ми писали, що Зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил у взаємодії з ГУР 19 квітня знищили російський бомбардувальник Ту-22М3. Після цього в акваторії Чорного моря зменшилася кількість використання стратегічної авіації РФ.

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01:11 Синєгубов повідомив, скільки окупантів поблизу Харківщини

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23:58 Експерт пояснив, чому США таємно передали Україні ракети ATACMS

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23:46 Політтехнолог Загородній пояснив, чому Telegram заблокував чат-боти українських спецслужб

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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