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Авиационный эксперт Криволап рассказал, сколько в РФ на вооружении осталось самолетов Ту-95МС

Авиационный эксперт Криволап рассказал, сколько в РФ на вооружении осталось самолетов Ту-95МС

30 апреля 2024 г. 1:32

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23:46 Политтехнолог Загородний объяснил, почему Telegram заблокировал чат-боты украинских спецслужб

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23:30 Эксперт объяснил, почему истребители F-16 не могут базироваться в Украине

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22:41 Политтехнолог объяснил заявление об отступлении Украины от соблюдения прав человека

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19:42 Доллар по 50 гривен — что об этом думают киевляне

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19:20 Блокировка чат-ботов в Telegram и ограничение прав человека — Загородний в эфире Новини.LIVE

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Авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап заявил, что на вооружении в России осталось ограниченное количество доживающих своего возраста самолетов Ту-95МС. Однако такая же ситуация и в отношении Ту-22М3 и Ту-160.

Об этом Константин Криволап рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Сколько в России самолетов стратегической авиации

Так, по словам эксперта, в России осталось около 20 самолетов Ту-95МС, 27 — Ту-22М3 и 16 — Ту-160.

"[...] Ту-95МС, их там ограниченное количество, там уже осталось около 20 машин, и эти машины уже докатывают последние свои сроки и ресурсы. Ту-22М3 — в начале горячей фазы там было 60 машин, сейчас осталось где-то 27-30. Ту-160 — как было небольшое количество, так и осталось, потому что их там даже не эксплуатируют", — отметил Криволап.

Он рассказал, что в 2009 году в России подписали соглашение с компанией "Туполев" о разработке Перспективного авиационного комплекса дальней авиации (ПАК ДА), а позже в 2013 году с той же компанией подписали контракт на эскизное проектирование, однако решили отложить идею с ПАК ДА и заняться модификацией самолетов Ту-160. И как оказалось, россияне еще в 90-х годах потеряли чертежи на производство Ту-160, и поэтому любое изготовление самолетов прекратилось.

Напомним, что российские захватчики строят новую взлетно-посадочную полосу в Белгородской области РФ в 75 километрах от границы с Украиной.

Также мы писали, что Зенитные ракетные подразделения Воздушных сил во взаимодействии с ГУР 19 апреля уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3. После этого в акватории Черного моря уменьшилось количество использования стратегической авиации РФ.

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23:46 Политтехнолог Загородний объяснил, почему Telegram заблокировал чат-боты украинских спецслужб

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23:30 Эксперт объяснил, почему истребители F-16 не могут базироваться в Украине

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