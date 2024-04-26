Аварія на ЧАЕС, українці за кордоном та бойкот Булгакова — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — історик Георгій Касьянов. Тема ефіру — роковини трагедії на ЧАЕС, життя українців за кордоном та чи правильно виглядає бойкот Михайла Булгакова.

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Ефір Вечір.LIVE з Георгієм Касьяновим

Дискусійні теми з ведучою каналу Діною Бернацькою:

роковини аварії на ЧАЕС;

Інститут національної пам'яті;

заборона Михайла Булгакова;

доля Арки дружби народів;

перейменування вулиць;

заява Дмитра Кулеби щодо українців за кордоном.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вшанував пам'ять жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції та заявив, що сьогоднішня окупація Росією Запорізької АЕС становить загрозу не лише Україні, а й міжнародній безпеці.

Водночас в Одесі вшановували пам'ять жертв на ЧАЕС, поклавши квіти до пам'ятника учасникам ядерних випробувань.