Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Аварія на ЧАЕС, українці за кордоном та бойкот Булгакова — ефір Новини.LIVE arrow
Аварія на ЧАЕС, українці за кордоном та бойкот Булгакова — ефір Новини.LIVE

Аварія на ЧАЕС, українці за кордоном та бойкот Булгакова — ефір Новини.LIVE

26 квітня 2024 р. 18:00

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

18:00 Аварія на ЧАЕС, українці за кордоном та бойкот Булгакова — ефір Новини.LIVE

Text

17:44 Українська письменниця розповіла, як у Франції ставляться до війни в Україні

Text

14:30 Демченко розповів, коли відновляться екскурсії у зону відчуження ЧАЕС

Text

14:05 Як окупація РФ змінила думку світу про Чорнобильську зону — відповів Ємельяненко

Text

13:22 BBC випустила фільм про українських чоловіків, які намагаються нелегально виїхати з країни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:17 Спецдозвіл для перебування у прикордонні — Демченко розповів, хто і як може отримати документ

Text

08:57 Роковини аварії на ЧАЕС — ліквідатор розповів, як трагедія вплинула на здоров'я

Text

08:11 Зеленський звернувся до народу — прямий ефір Ранок.LIVE

25 квітня 2024
Text

21:00 Військова допомога Україні, Саміт миру та нелегітимний Путін — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Що насправді отримає Україна від США — ефір Новини.LIVE

Text

18:00 Аварія на ЧАЕС, українці за кордоном та бойкот Булгакова — ефір Новини.LIVE

Text

17:44 Українська письменниця розповіла, як у Франції ставляться до війни в Україні

Text

14:30 Демченко розповів, коли відновляться екскурсії у зону відчуження ЧАЕС

Text

14:05 Як окупація РФ змінила думку світу про Чорнобильську зону — відповів Ємельяненко

Text

13:22 BBC випустила фільм про українських чоловіків, які намагаються нелегально виїхати з країни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:17 Спецдозвіл для перебування у прикордонні — Демченко розповів, хто і як може отримати документ

Text

08:57 Роковини аварії на ЧАЕС — ліквідатор розповів, як трагедія вплинула на здоров'я

Text

08:11 Зеленський звернувся до народу — прямий ефір Ранок.LIVE

25 квітня 2024
Text

21:00 Військова допомога Україні, Саміт миру та нелегітимний Путін — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Що насправді отримає Україна від США — ефір Новини.LIVE

Новий гість студії Вечір.LIVE — історик Георгій Касьянов. Тема ефіру — роковини трагедії на ЧАЕС, життя українців за кордоном та чи правильно виглядає бойкот Михайла Булгакова. 

Подивитись ефір можна за посиланням.

Ефір Вечір.LIVE з Георгієм Касьяновим

Дискусійні теми з ведучою каналу Діною Бернацькою:

  • роковини аварії на ЧАЕС;
  • Інститут національної пам'яті;
  • заборона Михайла Булгакова;
  • доля Арки дружби народів;
  • перейменування вулиць;
  • заява Дмитра Кулеби щодо українців за кордоном.

Нагадаємо, раніше Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вшанував пам'ять жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції та заявив, що сьогоднішня окупація Росією Запорізької АЕС становить загрозу не лише Україні, а й міжнародній безпеці. 

Водночас в Одесі вшановували пам'ять жертв на ЧАЕС, поклавши квіти до пам'ятника учасникам ядерних випробувань.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

18:40 Хто з чоловіків не підлягатиме мобілізації після 18 травня — повний перелік

18:30 На вулицях Одеси стане просторніше — вирішено демонтувати літні тераси

18:26 Скандал в ефірі — ексголова Броварської РДА обмовився щодо виділення коштів на фортифікації

18:08 Україна формує нові бригади для посилення позицій — Зеленський

18:03 Пенсії чорнобильцям — як змінилися виплати постраждалим у 2024 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00 Охочих виїхати за кордон багато — ситуація із заторами на міжнародній трасі Одещини

Text

18:00 Аварія на ЧАЕС, українці за кордоном та бойкот Булгакова — ефір Новини.LIVE

17:55 На Харківщині ворожий дрон влучив у авто з волонтерами

Text

17:44 Українська письменниця розповіла, як у Франції ставляться до війни в Україні

17:41 Парламент Швейцарії підтримав виділення Україні 5,5 млрд доларів — на що спрямують кошти

18:40 Хто з чоловіків не підлягатиме мобілізації після 18 травня — повний перелік

18:30 На вулицях Одеси стане просторніше — вирішено демонтувати літні тераси

18:26 Скандал в ефірі — ексголова Броварської РДА обмовився щодо виділення коштів на фортифікації

18:08 Україна формує нові бригади для посилення позицій — Зеленський

18:03 Пенсії чорнобильцям — як змінилися виплати постраждалим у 2024 році

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00 Охочих виїхати за кордон багато — ситуація із заторами на міжнародній трасі Одещини

17:55 На Харківщині ворожий дрон влучив у авто з волонтерами

17:41 Парламент Швейцарії підтримав виділення Україні 5,5 млрд доларів — на що спрямують кошти

Новина з фото

17:31 Глава Пентагону назвав ключовий пріоритет Рамштайну

17:30 Зеленський звільнив командувача Сил підтримки ЗСУ

17:20 Загроза для курортного сезону в Одесі — що приховує Чорне море

Ексклюзив

07:53 Посилена мобілізація — одеський юрист розповів, хто в зоні ризику

Ексклюзив

06:33 ТОП-25 найбільших землевласників серед депутатів Верховної Ради — рейтинг

05:37 Відповідь російським КАБам — що за бомбу Paveway IV ЗСУ отримають від Британії

01:23 38 років потому — день пам’яті про Чорнобильську катастрофу

25 квітня 2024

05:57 Україна отримає ATACMS, але які — відомі характеристики ракет

Ексклюзив

05:41 Колишній піхотинець США, а нині доброволець у ЗСУ, приїхав до Вашингтона вимагати допомоги Україні

24 квітня 2024

18:06 Прокинулися від вибухів та майже залишилися без будинків — наслідки атаки на Одесу

06:40 Ціни на металобрухт наприкінці квітня — скільки коштує 1 кг чормету в Україні

06:30 Ціни на зерно в Україні — скільки коштує соняшник наприкінці квітня

Text

18:00 Аварія на ЧАЕС, українці за кордоном та бойкот Булгакова — ефір Новини.LIVE

Text

17:44 Українська письменниця розповіла, як у Франції ставляться до війни в Україні

Text

14:30 Демченко розповів, коли відновляться екскурсії у зону відчуження ЧАЕС

Text

14:05 Як окупація РФ змінила думку світу про Чорнобильську зону — відповів Ємельяненко

Text

13:22 BBC випустила фільм про українських чоловіків, які намагаються нелегально виїхати з країни

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:17 Спецдозвіл для перебування у прикордонні — Демченко розповів, хто і як може отримати документ

Text

08:57 Роковини аварії на ЧАЕС — ліквідатор розповів, як трагедія вплинула на здоров'я

Text

08:11 Зеленський звернувся до народу — прямий ефір Ранок.LIVE

25 квітня 2024
Text

21:00 Військова допомога Україні, Саміт миру та нелегітимний Путін — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Що насправді отримає Україна від США — ефір Новини.LIVE