Авария на ЧАЭС, украинцы за рубежом и бойкот Булгакова — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — историк Георгий Касьянов. Тема эфира — годовщина трагедии на ЧАЭС, жизнь украинцев за границей и правильно ли выглядит бойкот Михаила Булгакова.

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Эфир Вечір.LIVE с Георгием Касьяновым

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

годовщину аварии на ЧАЭС;

Институт национальной памяти;

запрет Михаила Булгакова;

судьба Арки дружбы народов;

переименование улиц;

заявление Дмитрия Кулебы по поводу украинцев за рубежом.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский почтил память жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции и заявил, что сегодняшняя оккупация Россией Запорожской АЭС представляет угрозу не только Украине, но и международной безопасности.

В Одессе почтили память жертв на ЧАЭС, возложив цветы к памятнику участникам ядерных испытаний.