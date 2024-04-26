Авария на ЧАЭС, украинцы за рубежом и бойкот Булгакова — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — историк Георгий Касьянов. Тема эфира — годовщина трагедии на ЧАЭС, жизнь украинцев за границей и правильно ли выглядит бойкот Михаила Булгакова.
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Эфир Вечір.LIVE с Георгием Касьяновым
Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:
- годовщину аварии на ЧАЭС;
- Институт национальной памяти;
- запрет Михаила Булгакова;
- судьба Арки дружбы народов;
- переименование улиц;
- заявление Дмитрия Кулебы по поводу украинцев за рубежом.
Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский почтил память жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции и заявил, что сегодняшняя оккупация Россией Запорожской АЭС представляет угрозу не только Украине, но и международной безопасности.
В Одессе почтили память жертв на ЧАЭС, возложив цветы к памятнику участникам ядерных испытаний.