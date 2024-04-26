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Авария на ЧАЭС, украинцы за рубежом и бойкот Булгакова — эфир Новини.LIVE

Авария на ЧАЭС, украинцы за рубежом и бойкот Булгакова — эфир Новини.LIVE

26 апреля 2024 г. 18:00

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18:00 Авария на ЧАЭС, украинцы за рубежом и бойкот Булгакова — эфир Новини.LIVE

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17:44 Украинская писательница рассказала, как во Франции относятся к войне в Украине

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14:30 Демченко рассказал, когда возобновятся экскурсии в зону отчуждения ЧАЭС

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14:05 Как оккупация РФ изменила мнение мира о Чернобыльской зоне — ответил Емельяненко

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13:22 BBC выпустила фильм об украинских мужчинах, пытающихся нелегально уехать из страны

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10:17 Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

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08:57 Годовщина аварии на ЧАЭС — ликвидатор рассказал, как трагедия повлияла на здоровье

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08:11 Зеленский обратился к народу — прямой эфир Ранок.LIVE

25 апреля 2024
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21:00 Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE

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19:00 Что на самом деле получит Украина от США — эфир Новини.LIVE

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18:00 Авария на ЧАЭС, украинцы за рубежом и бойкот Булгакова — эфир Новини.LIVE

Text

17:44 Украинская писательница рассказала, как во Франции относятся к войне в Украине

Text

14:30 Демченко рассказал, когда возобновятся экскурсии в зону отчуждения ЧАЭС

Text

14:05 Как оккупация РФ изменила мнение мира о Чернобыльской зоне — ответил Емельяненко

Text

13:22 BBC выпустила фильм об украинских мужчинах, пытающихся нелегально уехать из страны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:17 Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

Text

08:57 Годовщина аварии на ЧАЭС — ликвидатор рассказал, как трагедия повлияла на здоровье

Text

08:11 Зеленский обратился к народу — прямой эфир Ранок.LIVE

25 апреля 2024
Text

21:00 Военная помощь Украине, Саммит мира и нелегитимный Путин — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Что на самом деле получит Украина от США — эфир Новини.LIVE

Новый гость студии Вечір.LIVE — историк Георгий Касьянов. Тема эфира — годовщина трагедии на ЧАЭС, жизнь украинцев за границей и правильно ли выглядит бойкот Михаила Булгакова.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Эфир Вечір.LIVE с Георгием Касьяновым

Дискуссионные темы с ведущей канала, Диной Бернацкой:

  • годовщину аварии на ЧАЭС;
  • Институт национальной памяти;
  • запрет Михаила Булгакова;
  • судьба Арки дружбы народов;
  • переименование улиц;
  • заявление Дмитрия Кулебы по поводу украинцев за рубежом.

Напомним, ранее Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский почтил память жертв аварии на Чернобыльской атомной электростанции и заявил, что сегодняшняя оккупация Россией Запорожской АЭС представляет угрозу не только Украине, но и международной безопасности.

В Одессе почтили память жертв на ЧАЭС, возложив цветы к памятнику участникам ядерных испытаний.

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17:55 В Харьковской области вражеский дрон попал в авто с волонтерами

17:41 Парламент Швейцарии поддержал выделение Украине 5,5 млрд долларов — на что направят средства

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Text

14:05 Как оккупация РФ изменила мнение мира о Чернобыльской зоне — ответил Емельяненко

Text

13:22 BBC выпустила фильм об украинских мужчинах, пытающихся нелегально уехать из страны

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:17 Спецразрешение для пребывания в пограничье — Демченко рассказал, кто и как может получить документ

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