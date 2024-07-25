Атака Росії по НАТО, наступ на Курахівському напрямку та вбивці Фаріон — ефір День.LIVE

Сьогодні у четвер, 25 липня, в ефірі День.LIVE разом з запрошеними експертами обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, поговоримо про ймовірних вбивців мовознавиці Ірини Фаріон та атаки російських дронів по країні НАТО.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

атака дронів по Україні;

російські шахеди атакували НАТО: дрони по Румунії;

Нацполіція затримала організаторів підпалів в ЄС за вказівкою ФСБ;

збитки довкіллю відшкодовані коштом від арештованих рахунків РФ за кордоном;

на Курахівському напрямку Росія пішла в масштабну атаку.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Андрій Єременко — соціолог;

Олександр Краснолуцький — Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;

Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій;

Іван Плачков — міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006);

Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;

Сергій Цехоцький — офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка.

Раніше ми писали, що поліція перевіряє інформацію про причетність російських неонацистів до вбивства громадської діячки Ірини Фаріон. Відповідальність за смерть мовознавиці нібито взяло на себе націонал-соціалістичне угруповання NS/WP.

Нагадаємо, вночі 24 липня росіяни завдали удару по Румунії. Ірано-російський дрон "Шахед-136" здійснив атаку в районі села Плауру, яке розташоване за 300 метрів від порту Ізмаїл — на місці влучання виникла пожежа.