Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Атака Росії по НАТО, наступ на Курахівському напрямку та вбивці Фаріон — ефір День.LIVE arrow
Атака Росії по НАТО, наступ на Курахівському напрямку та вбивці Фаріон — ефір День.LIVE

Атака Росії по НАТО, наступ на Курахівському напрямку та вбивці Фаріон — ефір День.LIVE

25 липня 2024 р. 13:02

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:02Атака Росії по НАТО, наступ на Курахівському напрямку та вбивці Фаріон — ефір День.LIVE

Text

08:41 Військовий пояснив, яке відношення мають росЗМІ до підпалу автівок ТЦК і ЗСУ

Text

08:00 Звернення Байдена до нації та стрілянина в Харкові — ефір Ранок.LIVE

Text

02:45 Звернення Джо Байдена — Президент США уперше після відмови від виборів звертається до народу

24 липня 2024
Text

23:04 Експерт заявив, що влада має розуміти дисбаланс на ринку праці

Text

21:38 Якою буде зима в Україні і що планує РФ — думка нардепа

Text

20:08 Нардеп пояснив, як українцям вимикатимуть світло взимку

Text

18:19 Гончаренко назвав причину, чому Верховна Рада пішла на "канікули"

Text

17:50 Вибух в Москві та план повернення Криму — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:59 В Україні вже будуються саркофаги для захисту підстанцій від обстрілів, — нардеп

Text

18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

Text

13:02 Атака Росії по НАТО, наступ на Курахівському напрямку та вбивці Фаріон — ефір День.LIVE

Text

08:41 Військовий пояснив, яке відношення мають росЗМІ до підпалу автівок ТЦК і ЗСУ

Text

08:00 Звернення Байдена до нації та стрілянина в Харкові — ефір Ранок.LIVE

Text

02:45 Звернення Джо Байдена — Президент США уперше після відмови від виборів звертається до народу

24 липня 2024
Text

23:04 Експерт заявив, що влада має розуміти дисбаланс на ринку праці

Text

21:38 Якою буде зима в Україні і що планує РФ — думка нардепа

Text

20:08 Нардеп пояснив, як українцям вимикатимуть світло взимку

Text

18:19 Гончаренко назвав причину, чому Верховна Рада пішла на "канікули"

Text

17:50 Вибух в Москві та план повернення Криму — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:59 В Україні вже будуються саркофаги для захисту підстанцій від обстрілів, — нардеп

Сьогодні у четвер, 25 липня, в ефірі День.LIVE разом з запрошеними експертами обговоримо низку важливих та актуальних питань. Зокрема, поговоримо про ймовірних вбивців мовознавиці Ірини Фаріон та атаки російських дронів по країні НАТО. 

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • атака дронів по Україні;
  • російські шахеди атакували НАТО: дрони по Румунії;
  • Нацполіція затримала організаторів підпалів в ЄС за вказівкою ФСБ;
  • збитки довкіллю відшкодовані коштом від арештованих рахунків РФ за кордоном;
  • на Курахівському напрямку Росія пішла в масштабну атаку.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Андрій Єременко — соціолог;
  • Олександр Краснолуцький — Перший заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
  • Валерій Гончарук — політолог, керівник департаменту виборчих технологій;
  • Іван Плачков — міністр палива та енергетики України (1999, 2005-2006);
  • Олег Попенко — голова Спілки споживачів комунальних послуг;
  • Сергій Цехоцький — офіцер 59 окремої мотопіхотної бригади ім. Якова Гандзюка.

Раніше ми писали, що поліція перевіряє інформацію про причетність російських неонацистів до вбивства громадської діячки Ірини Фаріон. Відповідальність за смерть мовознавиці нібито взяло на себе націонал-соціалістичне угруповання NS/WP.

Нагадаємо, вночі 24 липня росіяни завдали удару по Румунії. Ірано-російський дрон "Шахед-136" здійснив атаку в районі села Плауру, яке розташоване за 300 метрів від порту Ізмаїл — на місці влучання виникла пожежа. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео
Text

13:02 Атака Росії по НАТО, наступ на Курахівському напрямку та вбивці Фаріон — ефір День.LIVE

13:02 Гравці збірної України розкритикували суддівство на Олімпійських іграх у Парижі

13:01 Утричі дорожче — робота супермаркетів на генераторах вдарила по цінах

12:59 Бив і тягав за волосся — в Одесі чоловік у формі напав на дівчину

12:49 Біля Філіппін перекинувся танкер з 1,4 млн літрів нафти

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:43 Зв'язок під час відключень — мобільні оператори можуть підняти тарифи вполовину

12:43 Коли хвороба батьків дасть вам право на відстрочку — пояснення експертів

12:36 Виїзд до Молдови не вдався— на Одещині затримали чергову групу ухилянтів

12:35 Нагрівайтеся, поки спека — народний синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди

12:22 Зарплати в ЗСУ — які суми отримують бійці, зараховані у розпорядження командира

13:02 Гравці збірної України розкритикували суддівство на Олімпійських іграх у Парижі

13:01 Утричі дорожче — робота супермаркетів на генераторах вдарила по цінах

12:59 Бив і тягав за волосся — в Одесі чоловік у формі напав на дівчину

12:49 Біля Філіппін перекинувся танкер з 1,4 млн літрів нафти

12:43 Зв'язок під час відключень — мобільні оператори можуть підняти тарифи вполовину

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:43 Коли хвороба батьків дасть вам право на відстрочку — пояснення експертів

12:36 Виїзд до Молдови не вдався— на Одещині затримали чергову групу ухилянтів

12:35 Нагрівайтеся, поки спека — народний синоптик Діденко попередила про різку зміну погоди

12:22 Зарплати в ЗСУ — які суми отримують бійці, зараховані у розпорядження командира

12:17 Підтоплення тунелів — посадовця "Київського метрополітену" відправили під домашній арешт

10:46 Хто стоїть за вбивством Фаріон — оприлюднено нові версії від місцевих депутатів

24 липня 2024

18:38 Відпочинок у забороненій зоні — як працює курортна Затока на Одещині

16:01 Доки ЗСУ воють, депутати байдикують — скандальні канікули в Раді і хто дозволив собі моря

06:40 Нові ціни на латунь в Україні — скільки коштують кольорові метали у липні

23 липня 2024

19:43 Зруйнований собор в Одесі — рік після атаки

12:19 Окупанти випустили 19 ракет по Одесі — роковини зі дня влучання по центру міста

06:40 В Україні дорожчає алюміній — скільки коштує 1 кг брухту кольорових металів у липні

06:14 Ціни не впадуть — на скільки в Україні здорожчали повербанки через відключення світла

06:13 Де купувати дешевше — на скільки здорожчали генератори в Україні та яка їх вартість за кордоном

22 липня 2024
Новина з відео

06:43 Сонячні батареї для дому та квартири — наскільки це вигідно і чи допоможе при відключеннях світла

Text

13:02 Атака Росії по НАТО, наступ на Курахівському напрямку та вбивці Фаріон — ефір День.LIVE

Text

08:41 Військовий пояснив, яке відношення мають росЗМІ до підпалу автівок ТЦК і ЗСУ

Text

08:00 Звернення Байдена до нації та стрілянина в Харкові — ефір Ранок.LIVE

Text

02:45 Звернення Джо Байдена — Президент США уперше після відмови від виборів звертається до народу

24 липня 2024
Text

23:04 Експерт заявив, що влада має розуміти дисбаланс на ринку праці

Text

21:38 Якою буде зима в Україні і що планує РФ — думка нардепа

Text

20:08 Нардеп пояснив, як українцям вимикатимуть світло взимку

Text

18:19 Гончаренко назвав причину, чому Верховна Рада пішла на "канікули"

Text

17:50 Вибух в Москві та план повернення Криму — ефір Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

16:59 В Україні вже будуються саркофаги для захисту підстанцій від обстрілів, — нардеп