Атака России по НАТО, наступление на Кураховском направлении и убийцы Фарион — эфир День.LIVE

Сегодня в четверг, 25 июля, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, поговорим о вероятных убийцах языковеда Ирины Фарион и атаках российских дронов по стране НАТО.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

атака дронов по Украине;

российские шахеды атаковали НАТО: дроны по Румынии;

Нацполиция задержала организаторов поджогов в ЕС по указанию ФСБ;

ущерб окружающей среде возмещен на средства от арестованных счетов РФ за границей;

на Кураховском направлении Россия пошла в масштабную атаку

Гости сегодняшнего эфира:

Андрей Еременко — социолог;

Александр Краснолуцкий — Первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий;

Иван Плачков — министр топлива и энергетики Украины (1999, 2005-2006);

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;

Сергей Цехоцкий — офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка.

Ранее мы писали, что полиция проверяет информацию о причастности российских неонацистов к убийству общественного деятеля Ирины Фарион. Ответственность за смерть языковеда якобы взяла на себя национал-социалистическая группировка NS/WP.

Напомним, ночью 24 июля россияне нанесли удар по Румынии. Ирано-российский дрон "Шахед-136" совершил атаку в районе села Плауру, расположенного в 300 метрах от порта Измаил — на месте попадания возник пожар.