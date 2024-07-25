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Атака России по НАТО, наступление на Кураховском направлении и убийцы Фарион — эфир День.LIVE

Атака России по НАТО, наступление на Кураховском направлении и убийцы Фарион — эфир День.LIVE

25 июля 2024 г. 13:02

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13:02Атака России по НАТО, наступление на Кураховском направлении и убийцы Фарион — эфир День.LIVE

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08:41 Военный объяснил, какое отношение имеют росСМИ к поджогу автомобилей ТЦК и ВСУ

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08:00 Обращение Байдена к нации и стрельба в Харькове — эфир Ранок.LIVE

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02:45 Обращение Джо Байдена — Президент США впервые после отказа от выборов обращается к народу

24 июля 2024
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23:04 Эксперт заявил, что власти должны понимать дисбаланс на рынке труда

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21:38 Какой будет зима в Украине и что планирует РФ — мнение нардепа

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20:08 Нардеп объяснил, как украинцам будут выключать свет зимой

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18:19 Гончаренко назвал причину, почему Верховная Рада пошла на каникулы

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17:50 Взрыв в Москве и план возвращения Крыма — эфир Вечір.LIVE

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16:59 В Украине уже строятся саркофаги для защиты подстанций от обстрелов, — нардеп

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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13:02 Атака России по НАТО, наступление на Кураховском направлении и убийцы Фарион — эфир День.LIVE

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08:41 Военный объяснил, какое отношение имеют росСМИ к поджогу автомобилей ТЦК и ВСУ

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08:00 Обращение Байдена к нации и стрельба в Харькове — эфир Ранок.LIVE

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02:45 Обращение Джо Байдена — Президент США впервые после отказа от выборов обращается к народу

24 июля 2024
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23:04 Эксперт заявил, что власти должны понимать дисбаланс на рынке труда

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21:38 Какой будет зима в Украине и что планирует РФ — мнение нардепа

Text

20:08 Нардеп объяснил, как украинцам будут выключать свет зимой

Text

18:19 Гончаренко назвал причину, почему Верховная Рада пошла на каникулы

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17:50 Взрыв в Москве и план возвращения Крыма — эфир Вечір.LIVE

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16:59 В Украине уже строятся саркофаги для защиты подстанций от обстрелов, — нардеп

Сегодня в четверг, 25 июля, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, поговорим о вероятных убийцах языковеда Ирины Фарион и атаках российских дронов по стране НАТО.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

  • атака дронов по Украине;
  • российские шахеды атаковали НАТО: дроны по Румынии;
  • Нацполиция задержала организаторов поджогов в ЕС по указанию ФСБ;
  • ущерб окружающей среде возмещен на средства от арестованных счетов РФ за границей;
  • на Кураховском направлении Россия пошла в масштабную атаку

Гости сегодняшнего эфира:

  • Андрей Еременко — социолог;
  • Александр Краснолуцкий — Первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
  • Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий;
  • Иван Плачков — министр топлива и энергетики Украины (1999, 2005-2006);
  • Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;
  • Сергей Цехоцкий — офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка.

Ранее мы писали, что полиция проверяет информацию о причастности российских неонацистов к убийству общественного деятеля Ирины Фарион. Ответственность за смерть языковеда якобы взяла на себя национал-социалистическая группировка NS/WP.

Напомним, ночью 24 июля россияне нанесли удар по Румынии. Ирано-российский дрон "Шахед-136" совершил атаку в районе села Плауру, расположенного в 300 метрах от порта Измаил — на месте попадания возник пожар.

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14:03 Охранная фирма в Одессе отрицает причастность своего работника к избиению женщины в троллейбусе

13:54 В Днепре врачи-мошенники обогатились более чем на миллион гривен, выписывая рецепты "мертвым душам"

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:35 Как формируются графики отключений света — в ДТЭК дали разъяснение

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