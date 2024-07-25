Атака России по НАТО, наступление на Кураховском направлении и убийцы Фарион — эфир День.LIVE

Сегодня в четверг, 25 июля, в эфире День.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд важных и актуальных вопросов. В частности, поговорим о вероятных убийцах языковеда Ирины Фарион и атаках российских дронов по стране НАТО.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- атака дронов по Украине;
- российские шахеды атаковали НАТО: дроны по Румынии;
- Нацполиция задержала организаторов поджогов в ЕС по указанию ФСБ;
- ущерб окружающей среде возмещен на средства от арестованных счетов РФ за границей;
- на Кураховском направлении Россия пошла в масштабную атаку
Гости сегодняшнего эфира:
- Андрей Еременко — социолог;
- Александр Краснолуцкий — Первый заместитель Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Валерий Гончарук — политолог, руководитель департамента избирательных технологий;
- Иван Плачков — министр топлива и энергетики Украины (1999, 2005-2006);
- Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;
- Сергей Цехоцкий — офицер 59 отдельной мотопехотной бригады им. Якова Гандзюка.
Ранее мы писали, что полиция проверяет информацию о причастности российских неонацистов к убийству общественного деятеля Ирины Фарион. Ответственность за смерть языковеда якобы взяла на себя национал-социалистическая группировка NS/WP.
Напомним, ночью 24 июля россияне нанесли удар по Румынии. Ирано-российский дрон "Шахед-136" совершил атаку в районе села Плауру, расположенного в 300 метрах от порта Измаил — на месте попадания возник пожар.