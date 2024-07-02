Атака на аеродром у Миргороді та коли покращиться ситуація зі світлом — Ранок.LIVE

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про російський удар по аеродрому в Миргороді Полтавської області. Також дізнаємося, чому лунали вибухи у Криму і чи були влучання.

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням.

Про що ефір

Окрім атаки на аеропорт у Миргороді та вибухів у Криму, 2 липня в ефірі Новини.LIVE обговоримо ситуацію в енергетиці. Зокрема, прогнози щодо покращення ситуації зі світлом вже у серпні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь";

Віктор Бобиренко, експерт "Бюро аналізу і політики;

Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;

Вʼячеслав Потапенко, політичний аналітик;

Олег Жданов, полковник запасу Генерального Штабу ЗСУ, військовий експерт.

Нагадаємо, напередодні у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи.

Також ми писали, що після завершення ремонтів та відновлення енергосистеми наприкінці серпня світло вимикатимуть до 4-6 годин на добу.