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Атака на аеродром у Миргороді та коли покращиться ситуація зі світлом — Ранок.LIVE

Атака на аеродром у Миргороді та коли покращиться ситуація зі світлом — Ранок.LIVE

02 липня 2024 р. 07:59

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07:59 Атака на аеродром у Миргороді та коли покращиться ситуація зі світлом — Ранок.LIVE

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07:59 Атака на аеродром у Миргороді та коли покращиться ситуація зі світлом — Ранок.LIVE

1 липня 2024
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17:51 Зеленський критикує США, а Білорусь погрожує ядеркною зброєю — ефір Вечір.LIVE

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17:39 Економіст заявив, що криптовалюта лишень "пустишка" — що не так

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15:44 Війна зменшила вплив олігархів — економіст заявив, що потрібно, аби так тривало й надалі

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Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE поговоримо про російський удар по аеродрому в Миргороді Полтавської області. Також дізнаємося, чому лунали вибухи у Криму і чи були влучання.

Подивитися ефір о 8:00 ранку можна за посиланням

Про що ефір

Окрім атаки на аеропорт у Миргороді та вибухів у Криму, 2 липня в ефірі Новини.LIVE обговоримо ситуацію в енергетиці. Зокрема, прогнози щодо покращення ситуації зі світлом вже у серпні.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії "Південь";
  • Віктор Бобиренко, експерт "Бюро аналізу і політики;
  • Роман Єделєв, юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка;
  • Вʼячеслав Потапенко, політичний аналітик;
  • Олег Жданов, полковник запасу Генерального Штабу ЗСУ, військовий експерт.

Нагадаємо, напередодні у тимчасово окупованому Криму лунали вибухи

Також ми писали, що після завершення ремонтів та відновлення енергосистеми наприкінці серпня світло вимикатимуть до 4-6 годин на добу.

 

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