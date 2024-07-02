Атака на аэродром в Миргороде и когда улучшится ситуация со светом — Ранок.LIVE

Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о российском ударе по аэродрому в Миргороде Полтавской области. Также узнаем, почему раздавались взрывы в Крыму и были ли попадания.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Кроме атаки на аэропорт в Миргороде и взрывов в Крыму, 2 июля в эфире Новини.LIVE обсудим ситуацию в энергетике. В частности, прогнозы по улучшению ситуации со светом уже в августе.

Гости сегодняшнего эфира:

Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии "Юг";

Виктор Бобиренко, эксперт "Бюро анализа и политики;

Роман Еделев, юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко;

Вячеслав Потапенко, политический аналитик;

Олег Жданов, полковник запаса Генерального штаба ВСУ, военный эксперт.

Напомним, накануне во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы.

Также мы писали, что после завершения ремонтов и восстановления энергосистемы в конце августа свет будут выключаться до 4-6 часов в сутки.