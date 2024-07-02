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Атака на аэродром в Миргороде и когда улучшится ситуация со светом — Ранок.LIVE

Атака на аэродром в Миргороде и когда улучшится ситуация со светом — Ранок.LIVE

2 июля 2024 г. 7:59

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07:59 Атака на аэродром в Миргороде и когда улучшится ситуация со светом — Ранок.LIVE

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07:59 Атака на аэродром в Миргороде и когда улучшится ситуация со светом — Ранок.LIVE

1 июля 2024
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17:51 Зеленский критикует США, а Белоруссия угрожает ядерным оружием — эфир Вечір.LIVE

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17:39 Экономист заявил, что криптовалюта только "пустышка" — что не так

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15:44 Война уменьшила влияние олигархов — экономист заявил, что нужно, чтобы так продолжалось и дальше

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14:34 Экономист объяснил, почему Украине нужно сотрудничать с МВФ

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Сегодня в эфире Ранок.LIVE поговорим о российском ударе по аэродрому в Миргороде Полтавской области. Также узнаем, почему раздавались взрывы в Крыму и были ли попадания.

Посмотреть эфир в 8:00 утра можно по ссылке.

О чем эфир

Кроме атаки на аэропорт в Миргороде и взрывов в Крыму, 2 июля в эфире Новини.LIVE обсудим ситуацию в энергетике. В частности, прогнозы по улучшению ситуации со светом уже в августе.

Гости сегодняшнего эфира:

  • Сергей Братчук, спикер Украинской добровольческой армии "Юг";
  • Виктор Бобиренко, эксперт "Бюро анализа и политики;
  • Роман Еделев, юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко;
  • Вячеслав Потапенко, политический аналитик;
  • Олег Жданов, полковник запаса Генерального штаба ВСУ, военный эксперт.

Напомним, накануне во временно оккупированном Крыму раздавались взрывы.

Также мы писали, что после завершения ремонтов и восстановления энергосистемы в конце августа свет будут выключаться до 4-6 часов в сутки.

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