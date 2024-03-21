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Андрющенко відповів чи побудують росіяни залізницю від Ростова до Криму в цьому році

Андрющенко відповів чи побудують росіяни залізницю від Ростова до Криму в цьому році

21 березня 2024 р. 15:45

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15:45 Андрющенко відповів чи побудують росіяни залізницю від Ростова до Криму в цьому році

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15:45 Андрющенко відповів чи побудують росіяни залізницю від Ростова до Криму в цьому році

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15:20 Скороход розповіла чи є криза між президентом та депутатами "Слуга народу"

Text

14:40 Нардеп розповіла про проблеми виїзду депутатів закордон

Text

13:35 Військовий розповів про особливості ранкової атаки Києва

Text

12:45 Прикордонники показали останні дні оборони Авдіївки

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11:34 Росіяни рівняють із землею Сумщину — яка ситуація на прикордонні

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10:10 Голоси "намалювали" — експерт назвав фактори, які вказують на фальсифікацію виборів у РФ

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Росія має намір до кінця 2024 року запустити рух залізницею, яка пролягатиме тимчасово окупованими територіями Донецької, Запорізької, Херсонської областей, та має з'єднати Ростов-на-Дону і окупований Крим. Проте проект і досі існує лише на папері.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі "Ранок.LIVE".

Залізниця від Ростова до Крима

"Мова йде про будівництво нової залізниці, яка має поєднати ряд міст вздовж узбережжя Азовського моря. Проте, наразі цей проект перебуває на етапі узгодження земельних ділянок, і плани його реалізації в цьому році не передбачаються",— пояснив Андрющенко.

За його словами, плани будівництва залізниці від Ростова до Криму мають великий вплив на ситуацію в регіоні. Однак, багато інформації, що поширюється, є не повністю достовірною.

"Цей проект існує на папері та на етапі проектування, проте поки не має конкретних планів щодо будівництва. Тому потрібно розуміти, що багато з того, що поширюється у ЗМІ, є лише спекуляцією", — додав він.

Нагадаємо, що Росія почала будувати нову залізницю з Маріуполя до Криму, в обхід Кримського мосту. Окупанти планують з’єднати Ростов-на-Дону з півостровом через окуповані території Донецької та Запорізької областей.

Також ми писали про те, що Росія добудувує військовий порт в окупованій Абхазії. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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