Андрющенко відповів чи побудують росіяни залізницю від Ростова до Криму в цьому році

Росія має намір до кінця 2024 року запустити рух залізницею, яка пролягатиме тимчасово окупованими територіями Донецької, Запорізької, Херсонської областей, та має з'єднати Ростов-на-Дону і окупований Крим. Проте проект і досі існує лише на папері.

Про це розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко в ефірі "Ранок.LIVE".

Залізниця від Ростова до Крима

"Мова йде про будівництво нової залізниці, яка має поєднати ряд міст вздовж узбережжя Азовського моря. Проте, наразі цей проект перебуває на етапі узгодження земельних ділянок, і плани його реалізації в цьому році не передбачаються",— пояснив Андрющенко.

За його словами, плани будівництва залізниці від Ростова до Криму мають великий вплив на ситуацію в регіоні. Однак, багато інформації, що поширюється, є не повністю достовірною.

"Цей проект існує на папері та на етапі проектування, проте поки не має конкретних планів щодо будівництва. Тому потрібно розуміти, що багато з того, що поширюється у ЗМІ, є лише спекуляцією", — додав він.

Нагадаємо, що Росія почала будувати нову залізницю з Маріуполя до Криму, в обхід Кримського мосту. Окупанти планують з’єднати Ростов-на-Дону з півостровом через окуповані території Донецької та Запорізької областей.

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