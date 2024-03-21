Андрющенко ответил построят ли россияне железную дорогу от Ростова до Крыма в этом году

Россия намерена до конца 2024 года запустить движение по железной дороге, которая будет проходить временно оккупированными территориями Донецкой, Запорожской, Херсонской областей, и должна соединить Ростов-на-Дону и оккупированный Крым. Однако проект до сих пор существует только на бумаге.

Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "Ранок.LIVE".

Железная дорога от Ростов до Крыма

"Речь идет о строительстве новой железной дороги, которая должна объединить ряд городов вдоль побережья Азовского моря. Однако сейчас этот проект находится на этапе согласования земельных участков, и планы его реализации в этом году не предусматриваются", — пояснил Андрющенко.

По его словам, планы строительства железной дороги от Ростова до Крыма оказывают большое влияние на ситуацию в регионе. Однако, много информации, которая распространяется, не полностью достоверна.

"Этот проект существует на бумаге и на этапе проектирования, однако пока нет конкретных планов по строительству. Поэтому нужно понимать, что многое из того, что распространяется в СМИ, является лишь спекуляцией", — добавил он .

Напомним, что Россия начала строить новую железную дорогу из Мариуполя в Крым, в обход Крымского моста. Оккупанты планируют соединить Ростов-на-Дону с полуостровом через оккупированные территории Донецкой и Запорожской областей.

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