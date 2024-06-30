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Военный 3-й ОШБр рассказал, что будет с Россией, когда Украина получит F-16

Военный 3-й ОШБр рассказал, что будет с Россией, когда Украина получит F-16

30 июня 2024 г. 4:22

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04:22 Военный 3-й ОШБр рассказал, что будет с Россией, когда Украина получит F-16

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01:18 Военный эксперт ответил, когда состоится пик наступления российских оккупантов

29 июня 2024
Text

23:58 Военный объяснил, что нужно для остановки наступления россиян

Text

14:28 Военный объяснил, почему успехи ВСУ на фронте достигаются благодаря FPV-дронам

Text

12:25 Командир батальона 54-й ОМБр Верес ответил, что сейчас в тренде на войне

Text

05:54 Дерзость преступных групп, которые помогают уклонистам бежать за границу, растет, — ГПСУ

Text

03:47 Передача данных об отчисленных студентах в ТЦК — эксперт ответил, что говорит Конституция

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Россия сразу почувствует, когда на вооружении Украины появятся современные американские истребители F-16. Предварительно ВСУ может получить самолеты от союзников уже летом этого года.

Об этом в субботу, 29 июня, в эфире Вечір.LIVE заявил глава штабного фонда 3-й ОШБр Олег Петренко.

Россия нервничает и пытается разрушить военные аэродромы в Украине

"Все последние массированные ракетные удары РФ по украинской территории наносятся по энергетической инфраструктуре и по аэродромам на западной Украине. По мнению россиян, это аэропорты, которые будут использовать для базирования F-16", — сказал военный эксперт.

По словам Олега Петренко, никто не будет анонсировать прибытие F-16 в Украину. Россия узнает все постфактум, когда будут первые результаты применения истребителей.

"Я думаю, что мы узнаем о них после первых результатов использования F-16. Это должно быть фактором неожиданности для россиян. От этого зависит эффективность этой первой волны, первых истребителей F-16, которые будут применены военно-воздушными силами Украины", — убежден глава штабного фонда 3-й ОШБр.

Напомним, в Дании уже подготовили 50 украинских специалистов для обслуживания истребителей F-16.

По данным издания The Guardian, первые истребители F-16 появятся в небе над Украиной уже летом 2024 года.

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03:40 Море, жилье и 1 800 евро ежемесячно — работа в кемпингах Италии и Нидерландов

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

03:37 В России Белгородскую область снова атаковали БпЛА

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12:25 Командир батальона 54-й ОМБр Верес ответил, что сейчас в тренде на войне

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