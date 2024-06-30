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Військовий 3-ї ОШБр розповів, що буде з Росією, коли Україна отримає F-16

Військовий 3-ї ОШБр розповів, що буде з Росією, коли Україна отримає F-16

30 червня 2024 р. 04:22

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04:22 Військовий 3-ї ОШБр розповів, що буде з Росією, коли Україна отримає F-16

Text

01:18 Військовий експерт відповів, коли відбудеться пік наступу російських окупантів

29 червня 2024
Text

23:58 Військовий пояснив, що потрібно для зупинки наступу росіян

Text

14:28 Військовий пояснив, чому успіхи ЗСУ на фронті досягаються завдяки FPV-дронам

Text

12:25 Командир батальйону 54-ї ОМБр Верес відповів, що зараз в тренді на війні

Text

05:54 Зухвалість злочинних груп, які допомагають ухилянтам тікати за кордон, зростає, — ДПСУ

Text

03:47 Передача даних про відрахованих студентів до ТЦК — експерт відповів, що каже Конституція

28 червня 2024
Text

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Росія одразу відчує, коли на озброєнні України з'являться сучасні американські винищувачі F-16. Попередньо, ЗСУ може отримати літаки від союзників вже влітку цього року. 

Про це у суботу, 29 червня, в ефірі Вечір.LIVE заявив голова штабного фонду 3-ї ОШБр Олег Петренко. 

Росія нервує і намагається зруйнувати військові аеродроми в Україні 

"Всі останні масовані ракетні удари РФ по українській території наносяться по енергетичній інфраструктурі і по аеродромах на західній Україні. На думку росіян, це ті аеропорти, які будуть використовувати для базування F-16", — сказав військовий експерт. 

За словами Олега Петренка, ніхто не буде анонсувати прибуття F-16 в Україну. Росія дізнається про все постфактум, коли будуть перші результати застосування винищувачів. 

"Я думаю, що ми дізнаємося про них після перших результатів використовування F-16. Це має бути фактором несподіванки для росіян. Від того залежить ефективність цієї першої хвилі, перших винищувачів F-16, які будуть застосовані військово-повітряними силами України", — переконаний голова штабного фонду 3-ї ОШБр.

Нагадаємо, у Данії вже підготували перших 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16

За даними видання The Guardian, перші винищувачі F-16 з'являться в небі над Україною вже влітку 2024 року.

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03:55 Скоро знищать — партизани "АТЕШ" вичислили місце розташування російської ППО в Криму

03:40 Море, житло і 1 800 євро щомісяця — робота у кемпінгах Італії та Нідерландів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

03:37 У Росії Бєлгородську область знову атакували БпЛА

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23:58 Військовий пояснив, що потрібно для зупинки наступу росіян

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12:25 Командир батальйону 54-ї ОМБр Верес відповів, що зараз в тренді на війні

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