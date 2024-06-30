Військовий 3-ї ОШБр розповів, що буде з Росією, коли Україна отримає F-16

Росія одразу відчує, коли на озброєнні України з'являться сучасні американські винищувачі F-16. Попередньо, ЗСУ може отримати літаки від союзників вже влітку цього року.

Про це у суботу, 29 червня, в ефірі Вечір.LIVE заявив голова штабного фонду 3-ї ОШБр Олег Петренко.

Росія нервує і намагається зруйнувати військові аеродроми в Україні

"Всі останні масовані ракетні удари РФ по українській території наносяться по енергетичній інфраструктурі і по аеродромах на західній Україні. На думку росіян, це ті аеропорти, які будуть використовувати для базування F-16", — сказав військовий експерт.

За словами Олега Петренка, ніхто не буде анонсувати прибуття F-16 в Україну. Росія дізнається про все постфактум, коли будуть перші результати застосування винищувачів.

"Я думаю, що ми дізнаємося про них після перших результатів використовування F-16. Це має бути фактором несподіванки для росіян. Від того залежить ефективність цієї першої хвилі, перших винищувачів F-16, які будуть застосовані військово-повітряними силами України", — переконаний голова штабного фонду 3-ї ОШБр.

Нагадаємо, у Данії вже підготували перших 50 українських фахівців для обслуговування винищувачів F-16.

За даними видання The Guardian, перші винищувачі F-16 з'являться в небі над Україною вже влітку 2024 року.