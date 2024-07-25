Потери 59-й бригады на фронте — офицер сообщил о ходе расследования

Комиссия Генерального штаба Вооруженных сил Украины заканчивает проверку информации о потерях 59-й отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука. Результаты будут объявлены со временем.

Об этом в четверг, 25 июля, в эфире День.LIVE рассказал офицер 59-й ОМБ Сергей Цехоцкий.

Что известно о расследовании

Военный отметил, что речь идет о проверке потерь бригады на Покровском направлении.

"Комиссия тщательно проверяет все службы, распоряжения и приказы без компромиссов", — сказал Цехоцкий.

Он добавил, что результаты объявят непосредственно Генштаб или Командование Вооруженных Сил Украины.

"Ждем результатов", — подытожил он.

Напомним, ранее боевая парамедикиня Екатерина "Пташка" Полищук призвала Президента Украины Владимира Зеленского проверить действия командира 59-й отдельной мотопехотной бригады Богдана Шевчука, поскольку тот якобы отдает и выполняет преступные приказы и пренебрегает жизнью военных.

Впоследствии в подразделении отреагировали на слова военной. По словам офицера 59-й ОМБр Сергея Цехоцкого, "Пташка" не служит с ними, а работала как волонтер.

Впоследствии в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины объявили проверку по поводу инцидента.