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Втрати 59-ї бригади на фронті — офіцер повідомив про перебіг розслідування

Втрати 59-ї бригади на фронті — офіцер повідомив про перебіг розслідування

25 липня 2024 р. 18:25

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17:50 Затримання вбивці Фаріон та Шольц пригрозив Путіну — ефір Вечір.LIVE

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16:28 Військовий заявив, що люди підроблюють медичні документи, щоб потрапити у військо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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13:02 Атака Росії по НАТО, наступ на Курахівському напрямку та вбивці Фаріон — ефір День.LIVE

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Комісія Генерального штабу Збройних сил України закінчує перевіряти інформацію про втрати 59-ї окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука. Результати будуть оголошені згодом.

Про це у четвер, 25 липня, в ефірі День.LIVE розповів офіцер 59-ї ОМБ Сергій Цехоцький.

Перебіг розслідування 

Військовий зазначив, що йдеться про перевірку стосовно втрат бригади на Покровському напрямку. 

"Комісія ретельно перевіряє всі служби, розпорядження та накази без жодних компромісів", — сказав Цехоцький.

Він додав, що результати оголосить безпосередньо Генштаб або Командування Збройних Сил України.

"Чекаємо результатів", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше бойова парамедикиня Катерина "Пташка" Поліщук закликала Президента України Володимира Зеленського перевірити дії командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука, оскільки той нібито віддає та виконує злочинні накази та нехтує життям військових.

Згодом у підрозділі відреагували на слова військової. За словами офіцера 59-ї ОМБр Сергія Цехоцького, "Пташка" не служить з ними, а працювала як волонтерка.

Згодом у Генеральному штабі Збройних сил України оголосили перевірку щодо інциденту

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19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

19:04 На Харківщині пролунали вибухи — в ОВА повідомили про постраждалих

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