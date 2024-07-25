Втрати 59-ї бригади на фронті — офіцер повідомив про перебіг розслідування

Комісія Генерального штабу Збройних сил України закінчує перевіряти інформацію про втрати 59-ї окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука. Результати будуть оголошені згодом.

Про це у четвер, 25 липня, в ефірі День.LIVE розповів офіцер 59-ї ОМБ Сергій Цехоцький.

Перебіг розслідування

Військовий зазначив, що йдеться про перевірку стосовно втрат бригади на Покровському напрямку.

"Комісія ретельно перевіряє всі служби, розпорядження та накази без жодних компромісів", — сказав Цехоцький.

Він додав, що результати оголосить безпосередньо Генштаб або Командування Збройних Сил України.

"Чекаємо результатів", — підсумував він.

Нагадаємо, раніше бойова парамедикиня Катерина "Пташка" Поліщук закликала Президента України Володимира Зеленського перевірити дії командира 59-ї окремої мотопіхотної бригади Богдана Шевчука, оскільки той нібито віддає та виконує злочинні накази та нехтує життям військових.

Згодом у підрозділі відреагували на слова військової. За словами офіцера 59-ї ОМБр Сергія Цехоцького, "Пташка" не служить з ними, а працювала як волонтерка.

Згодом у Генеральному штабі Збройних сил України оголосили перевірку щодо інциденту.