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Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от ТЦК, — Емец

25 сентября 2024 г. 16:56

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12:03 Нардеп раскритиковал планы Укрэнерго увеличить тариф на передачу электроэнергии

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10:39 Братчук назвал количество оставшихся целыми российских военных складов

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Украинцы массово подают иски в суд из-за незаконных повесток от Территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Это может создать большие проблемы.

Об этом заявил доктор юридических наук, депутат Киевского городского совета Леонид Емец в эфире День.LIVE в среду, 25 сентября.

Незаконные повестки от ТЦК

По словам Емца, украинские суды перегружены из-за жалоб граждан, которым незаконно приходят повестки.

Он отметил, что значительный объем подобных дел может создать проблемы, поскольку в стране нет устоявшейся юридической практики.

Депутат привел пример с приложением "Резерв+", которое, по его словам, не является официальным электронным кабинетом военнообязанного, как это пытаются представить.

"Резерв+" не является электронным кабинетом военнообязанного. Какой стороной оно является нормативными актами Кабинета Министров? Это незаконно", — сказал Емец.

Доктор юридических наук подчеркнул, что применение норм закона должностными лицами зачастую далеко от идеала, и лишь время покажет, как эти случаи будут трактоваться украинскими судами и Европейским судом по правам человека.

Напомним, военнообязанные в Киеве и Закарпатье начали получать повестки для уточнения данных. Повести отправляются через "Укрпочту" и считаются врученными, даже если адресат отказался их получить.

Отметим, Кабмин выделил 71 миллион 820 тысяч гривен на печать и рассылку 900 тысяч повесток по почте для военнообязанных и резервистов до конца 2024 года.

Ранее мы писали, что первые, кто может получить повестку по почте, — лица, обновившие данные через приложение ''Резерв+''. Следующими граждане, не имеющие права на отсрочку и лица, еще не оформившие отсрочку и пригодные к военной службе.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:52 Коломойский объяснил, почему отказывается вносить залог

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