Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Це може створити великі проблеми.

Про це заявив доктор юридичних наук, депутат Київської міської ради Леонід Ємець в ефірі День.LIVE у середу, 25 вересня.

Незаконні повістки від ТЦК

За словами Ємця, українські суди перевантажені через скарги громадян, яким незаконно приходять повістки.

Він зазначив, що значний обсяг таких справ може створити проблеми, оскільки в країні немає усталеної юридичної практики.

Депутат навів приклад з додатком "Резерв+", яка, за його словами, не є офіційним електронним кабінетом військовозобов’язаного, як це намагаються подати.

"Резерв+" не є електронним кабінетом військовозобовʼязаного. Яким боком воно є нормативними актами Кабінету Міністрів? Це незаконно", — сказав Ємець.

Доктор юридичних наук наголосив, що застосування норм закону посадовими особами часто далеко від ідеалу, і лише час покаже, як ці випадки будуть трактуватися українськими судами та Європейським судом з прав людини.

Нагадаємо, військовозобов'язані у Києві та Закарпатті почали отримувати повістки для уточнення даних. Повістки надсилаються через "Укрпошту" і вважаються врученими, навіть якщо адресат відмовився їх отримати.

Зазначимо, Кабмін виділив 71 мільйон 820 тисяч гривень на друк і розсилку 900 тисяч повісток поштою для військовозобов'язаних та резервістів до кінця 2024 року.

Раніше ми писали, що перші, хто може отримати повістку поштою, — особи, які оновили дані через застосунок ''Резерв+''. Наступними громадяни, які не мають права на відстрочку та особи, які ще не оформили відстрочку та є придатними до військової служби.