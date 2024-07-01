Нардеп Федиенко рассказал об угрозах людей в военной форме

Сегодня территориальные центры комплектования выполняют вроде бы принудительную мобилизацию, а по окончании войны будут заниматься бандитизмом. Это недопустимо в таких случаях.

Об этом рассказал нардеп от партии "Слуга народа" Александр Федиенко в эфире Ранок.LIVE.

Как бороться с угрозами от людей в военной форме

Как сказал нардепа, он несколько раз встречал якобы угрожавших ему работников ТЦК.

"Я всегда ради этого вызывал наряд полиции. Для меня лично недопустимо, когда происходят такие действия. Когда люди с признаками военной формы без опознавательных знаков на улице занимаются обычным бандитизмом", — говорит Федиенко.

Парламентарий добавил: сегодня такие люди выполняют вроде бы принудительную мобилизацию, а завтра или после окончания войны будут заниматься рэкетом и бандитизмом. Поэтому их нужно наказывать в соответствии с уголовным законодательством.

Стычки с ТЦК СП — последние новости

Напомним, что во Львове произошел очередной конфликт с участием работников ТЦК СП, когда военкомы силой пытались мобилизовать мужчину, умышленно нанося ему удары по ногам дверью микроавтобуса.

Также в Киеве во время съемки опроса журналиста издания "Информатор" Виталия Банных полицейские принудительно доставили в военкомат без присутствия военкомов.

В то же время в сети появилось видео, где на Буковине мужчина в военной форме, угрожая пистолетом, потребовал от пассажира выйти из автобуса.