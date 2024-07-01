Нардеп Федієнко розповів про погрози від людей у військовій формі

Сьогодні територіальні центри комплектування виконують начебто примусову мобілізацію, а після закінчення війни — будуть займатися бандитизмом. Це неприпустимо в таких випадках.

Про це розповів нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE.

Як боротися з погрозами від людей у військовій формі

Як сказав нардепа, він кілька разів зустрічав нібито працівників ТЦК, які йому погрожували.

"Я завжди заради цього викликав наряд поліції. Для мене особисто неприпустимо, коли відбуваються такі дії. Коли люди з ознаками військової форми без жодних розпізнавальних знаків на вулиці займаються звичайним бандитизмом", — каже Федієнко.

Парламентар додав: сьогодні такі люди виконують начебто примусову мобілізацію, а завтра, або після закінчення війни — будуть займатися рекетом та бандитизмом. Тому їх треба карати згідно з кримінальним законодавством.

Сутички з ТЦК СП — останні новини

Нагадаємо, що у Львові стався черговий конфлікт за участю працівників ТЦК СП, коли військкоми силоміць намагалися мобілізувати чоловіка, умисно завдаючи йому ударів по ногах дверима мікроавтобуса.

Також у Києві під час зйомки опитування журналіста видання "Інформатор" Віталія Банних поліцейські примусово доставили до військкомату без присутності військкомів.

Водночас у мережі з'явилося відео, де на Буковині чоловік у військовій формі, погрожуючи пістолетом, вимагав від пасажира вийти з автобусу.