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Визит Макрона в Берлин и восстание в Новой Каледонии — главные новости Франции

Визит Макрона в Берлин и восстание в Новой Каледонии — главные новости Франции

30 мая 2024 г. 17:51

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18:52 Лес вместо Каховского водохранилища — Толоконников оценил вероятность захода ДРГ на территорию

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18:14 Эксперт Тимочко объяснила обмеление побережья Азовского моря

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17:51Визит Макрона в Берлин и восстание в Новой Каледонии — главные новости Франции

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17:50 Шольц поддержал удары по РФ, США и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE

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17:17 Обмеление Днестра — Тимочко заявила, что это сокрушительный удар по экосистеме реки

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16:58 Военный психолог заявил, что мобилизованным заключенным нельзя разрешать уходить в отпуск

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16:15 НБУ держит на контроле доверие к гривне и ситуацию с курсом — эксперт объяснил подробности

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15:27Нелепость работы Минэнерго — эксперт объяснил, в чем проблема повышения тарифов на свет

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14:07 В Херсонской ОВА назвали количество людей, которые остаются в городе

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14:01Жизнь без дома — насколько тяжело переселенцам без собственного жилья

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18:52 Лес вместо Каховского водохранилища — Толоконников оценил вероятность захода ДРГ на территорию

Text

18:14 Эксперт Тимочко объяснила обмеление побережья Азовского моря

Text

17:51 Визит Макрона в Берлин и восстание в Новой Каледонии — главные новости Франции

Text

17:50 Шольц поддержал удары по РФ, США и Саммит мира — эфир Вечір.LIVE

Text

17:17 Обмеление Днестра — Тимочко заявила, что это сокрушительный удар по экосистеме реки

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Text

16:58 Военный психолог заявил, что мобилизованным заключенным нельзя разрешать уходить в отпуск

Text

16:15 НБУ держит на контроле доверие к гривне и ситуацию с курсом — эксперт объяснил подробности

Text

15:27 Нелепость работы Минэнерго — эксперт объяснил, в чем проблема повышения тарифов на свет

Text

14:07 В Херсонской ОВА назвали количество людей, которые остаются в городе

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14:01 Жизнь без дома — насколько тяжело переселенцам без собственного жилья

В Новой Каледонии, что во Франции, разгорается повстанческое движение, спровоцированное противоречивой избирательной реформой. Тем временем французский президент Эммануэль Макрон посетил с официальным визитом Берлин — это первый визит главы Франции в Германию за последние 24 года.

Об этих и других новостях Франции рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE Валерия Рождественская в эфире Вечір.LIVE.

Главные новости Франции

Валерия Рождественская в эфире Вечір.LIVE рассказала о следующем:

  • В Новой Каледонии разгорается повстанческое движение против проекта избирательной реформы, за которое проголосовали в Париже и отвергает большинство местного коренного народа, что составляет почти 40% населения.
  • В Газе найден мертвым Орион Эрнандес-Рада, французский гражданин, который ХАМАС взял в плен во время фестиваля 7 октября. Его обнаружили израильские военные.
  • 26 мая Эммануэль Макрон с супругой посетили с официальным визитом Берлин для укрепления франко-германских отношений. Последний подобный визит главы французского государства был 24 года назад.
  • 16 мая в Страсбурге прошел благотворительный концерт "С Украиной в сердце", на котором выступала Национальная заслуженная капелла бандуристов Украины имени Г.Майбороды.
  • 21 мая во Франции завершилась подача налоговых деклараций за 2023 год. По закону, декларации заполняют абсолютно все жители, то есть даже беженцы.

Напомним, Эммануэль Макрон призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России.

В общей сложности уже 10 стран разрешили Украине бить по российской территории. Среди них Польша, Латвия, Литва, Эстония, Франция, Нидерланды, Швеция, Чехия, Финляндия, Великобритания.

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19:31 Графики отключений света в Украине завтра — в Укрэнерго сделали важное заявление

19:16 На Харьковщине раздавались взрывы — враг ударил дронами по гражданским

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

19:12 Ночная операция ГУР в Крыму — поражены четыре российских катера "Тунец"

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