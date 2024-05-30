Визит Макрона в Берлин и восстание в Новой Каледонии — главные новости Франции

В Новой Каледонии, что во Франции, разгорается повстанческое движение, спровоцированное противоречивой избирательной реформой. Тем временем французский президент Эммануэль Макрон посетил с официальным визитом Берлин — это первый визит главы Франции в Германию за последние 24 года.

Об этих и других новостях Франции рассказала специальная корреспондентка Новини.LIVE Валерия Рождественская в эфире Вечір.LIVE.

Главные новости Франции

Валерия Рождественская в эфире Вечір.LIVE рассказала о следующем:

В Новой Каледонии разгорается повстанческое движение против проекта избирательной реформы, за которое проголосовали в Париже и отвергает большинство местного коренного народа, что составляет почти 40% населения.

В Газе найден мертвым Орион Эрнандес-Рада, французский гражданин, который ХАМАС взял в плен во время фестиваля 7 октября. Его обнаружили израильские военные.

26 мая Эммануэль Макрон с супругой посетили с официальным визитом Берлин для укрепления франко-германских отношений. Последний подобный визит главы французского государства был 24 года назад.

16 мая в Страсбурге прошел благотворительный концерт "С Украиной в сердце", на котором выступала Национальная заслуженная капелла бандуристов Украины имени Г.Майбороды.

21 мая во Франции завершилась подача налоговых деклараций за 2023 год. По закону, декларации заполняют абсолютно все жители, то есть даже беженцы.

Напомним, Эммануэль Макрон призвал разрешить Украине наносить удары по военным объектам на территории России.

В общей сложности уже 10 стран разрешили Украине бить по российской территории. Среди них Польша, Латвия, Литва, Эстония, Франция, Нидерланды, Швеция, Чехия, Финляндия, Великобритания.