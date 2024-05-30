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Візит Макрона в Берлін та повстання в Новій Каледонії — головні новини Франції

Візит Макрона в Берлін та повстання в Новій Каледонії — головні новини Франції

30 травня 2024 р. 17:51

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17:51Візит Макрона в Берлін та повстання в Новій Каледонії — головні новини Франції

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17:51 Візит Макрона в Берлін та повстання в Новій Каледонії — головні новини Франції

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17:50 Шольц підтримав удари по РФ, США та Саміт миру — ефір Вечір.LIVE

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17:17 Обміління Дністра — Тимочко заявила, що це нищівний удар по екосистемі річки

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16:58 Військовий психолог заявив, що мобілізованим в'язням не можна дозволяти йти у відпустку

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16:15 НБУ тримає на контролі довіру до гривні та ситуацію з курсом — експерт пояснив подробиці

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15:27 Недолугість роботи Міненерго — експерт пояснив в чому проблема підвищення тарифів на світло

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14:07 У Херсонській ОВА назвали кількість людей, які залишаються в місті

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14:01 Життя без дому — наскільки важко переселенцям без власного житла

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13:13 Сталінська стаття дозволяє катувати ув'язнених — нардеп Фріс назвав спосіб вирішення проблеми

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12:59 У ЗСУ заявили, що окупантам не вистачає сил одночасно тиснути на двох напрямках фронту

У Новій Каледонії, що у Франції, розгорається повстанський рух, спровокований суперечливою виборчою реформою. Тим часом французький президент Еммануель Макрон відвідав з офіційним візитом Берлін — це перший візит глави Франції до Німеччини за останні 24 роки. 

Про ці та інші новини Франції розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Валерія Рождественська в етері Вечір.LIVE.

Головні новини Франції

Валерія Рождественська в етері Вечір.LIVE розповіла про наступне:

  • У Новій Каледонії розгорається повстанський рух проти проєкту виборчої реформи, за який проголосували в Парижі і який відкидає більшість місцевого корінного народу, що становить майже 40% населення.
  • У Газі знайдено мертвим Оріона Ернандеса-Раду, французького громадянина, якого ХАМАС взяв у полон під час фестивалю 7 жовтня. Його знайшли ізраїльські військові. 
  • 26 травня Еммануель Макрон з дружиною відвідали з офіційним візитом Берлін для укріплення франко-німецьких відносин. Останній такий візит глави французької держави був 24 роки тому. 
  • 16 травня в Страсбурзі відбувся благодійний концерт "З Україною в серці", на якому виступала Національна заслужена капела бандуристів України імені Г.Майбороди. 
  • 21 травня у Франції завершилася подача податкових декларацій за 2023-й рік. За законом, декларації заповнюють абсолютно усі жителі, тобто, навіть біженці.

Нагадаємо, Еммануель Макрон закликав дозволити Україні завдавати ударів по військових обʼєктах на території Росії. 

Загалом вже 10 країн дозволили Україні бити по російській території. Серед них Польща, Латвія, Литва, Естонія, Франція, Нідерланди, Швеція, Чехія, Фінляндія, Велика Британія.

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17:48 Десятий випадок за травень — на березі Тиси знайшли тіло потопельника

17:44 Катував людей на ТОТ — СБУ висунула підозру очільнику окупаційної тюрми

17:37 Оператори дронів знищили російський Град з боєкомплектом — ефектне відео

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:31 У Львові патрульні надали домедичну допомогу постраждалому в ДТП, який мав рану голови

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17:51 Візит Макрона в Берлін та повстання в Новій Каледонії — головні новини Франції

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