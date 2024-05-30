У Новій Каледонії, що у Франції, розгорається повстанський рух, спровокований суперечливою виборчою реформою. Тим часом французький президент Еммануель Макрон відвідав з офіційним візитом Берлін — це перший візит глави Франції до Німеччини за останні 24 роки.

Про ці та інші новини Франції розповіла спеціальна кореспондентка Новини.LIVE Валерія Рождественська в етері Вечір.LIVE.

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Валерія Рождественська в етері Вечір.LIVE розповіла про наступне:

У Новій Каледонії розгорається повстанський рух проти проєкту виборчої реформи, за який проголосували в Парижі і який відкидає більшість місцевого корінного народу, що становить майже 40% населення.

У Газі знайдено мертвим Оріона Ернандеса-Раду, французького громадянина, якого ХАМАС взяв у полон під час фестивалю 7 жовтня. Його знайшли ізраїльські військові.

26 травня Еммануель Макрон з дружиною відвідали з офіційним візитом Берлін для укріплення франко-німецьких відносин. Останній такий візит глави французької держави був 24 роки тому.

16 травня в Страсбурзі відбувся благодійний концерт "З Україною в серці", на якому виступала Національна заслужена капела бандуристів України імені Г.Майбороди.

21 травня у Франції завершилася подача податкових декларацій за 2023-й рік. За законом, декларації заповнюють абсолютно усі жителі, тобто, навіть біженці.

Нагадаємо, Еммануель Макрон закликав дозволити Україні завдавати ударів по військових обʼєктах на території Росії.

Загалом вже 10 країн дозволили Україні бити по російській території. Серед них Польща, Латвія, Литва, Естонія, Франція, Нідерланди, Швеція, Чехія, Фінляндія, Велика Британія.