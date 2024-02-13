Международный день презерватива — как киевляне заботятся о своем сексуальном здоровье

Ежегодно 13 февраля в мире отмечают Международный день презерватива. В честь праздника корреспондент Новини.LIVE Александр Саюн пообщался с киевлянами и спросил, как они заботятся о своем сексуальном здоровье.

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Как украинцы заботятся о своем сексуальном здоровье

Так, большинство опрошенных рассказали, что заботятся о своем сексуальном здоровье, регулярно посещают врача и проводят необходимые проверки.

"Планирую делать регулярные проверки, поскольку это очень важно следить за собственным здоровьем. Это показывает то, что я забочусь и о своем здоровье, и о здоровье своего партнера".

"Каждые полгода — обычный чек-ап. Но ведь день презерватива и есть для того, чтобы пользоваться ими и как-то надежнее себя чувствовать".

"Регулярно проверяюсь, регулярное посещение гинеколога должно быть раз-два в год".

Также некоторые из киевлян отметили, что вступая в отношения с новым партнером, им важно быть уверенным в том, что он здоров. Для подтверждения потребуют соответствующую медицинскую справку и считают это вполне нормальным.

"Да, нотариально утвержденную".

"Не знаю, наверное, это можно будет решить во время разговора, а не прямо таким документальным подтверждением. Но, как вариант. Я считаю, что здесь нет ничего такого".

Напомним, День Святого Валентина до войны в Одессе праздновали достаточно масштабно. Но уже два года идет полномасштабная война, изменившая многое. Итак, журналисты Новини.LIVE отправились на улицу, чтобы узнать, будут ли одесситы отмечать день влюбленных в этом году.

Также мы писали, что Укрзализныця анонсировала запуск паровоза "Поезд к тебе" в честь праздника День влюбленных. Воспользоваться поездом можно будет 14, 16 и 18 февраля во Львове и Киеве.