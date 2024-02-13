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Міжнародний день презерватива — як кияни піклуються про своє сексуальне здоров'я

13 лютого 2024 р. 12:05

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Щорічно 13 лютого у світі відзначають Міжнародний день презерватива. На честь свята кореспондент Новини.LIVE Олександр Саюн поспілкувався з киянами та запитав, як вони піклуються про своє сексуальне здоров'я.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Як українці піклуються про своє сексуальне здоров'я

Так, переважна більшість опитаних розповіли, що піклуються про своє сексуальне здоров'я, регулярно відвідують лікаря та проводять необхідні перевірки. 

"Планую робити регулярні перевірки, оскільки це дуже важливо слідкувати за власним здоров'ям. Це показує те, що я піклуюся і про своє здоров'я, і про здоров'я свого партнера". 

"Кожних пів року — звичайний чекап. Але ж день презерватива і є для того, щоб користуватися ними та якось надійніше себе почувати". 

"Регулярно перевіряюся, регулярне відвідування гінеколога повинне бути раз-два на рік". 

Також деякі з киян зазначили, що, вступаючи у стосунки з новим партнером, їм важливо бути впевненим у тому, що він здоровий. Для підтвердження вимагатимуть відповідну медичну довідку і вважають це цілком нормальним. 

"Так, нотаріально затверджену". 

"Не знаю, напевно, це можна буде вирішити під час розмови, а не прямо таким документальним підтвердженням. Але як варіант. Я вважаю, що тут немає нічого такого". 

Нагадаємо, День Святого Валентина до війни в Одесі святкували досить масштабно. Але вже два роки триває повномасштабна війна, яка змінила багато чого. Тож, журналісти Новини.LIVE вирушили на вулицю, щоб дізнатися, чи будуть одесити відзначати день закоханих цього року. 

Також ми писали, що Укрзалізниця анонсувала запуск паровоза "Потяг до тебе" на честь свята День закоханих. Скористатися потягом можна буде 14, 16 та 18 лютого у Львові та Києві.

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