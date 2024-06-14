Глобальный саммит мира стартует уже в скором времени — эксклюзивный репортаж Новини.LIVE

Журналистка Новини.LIVE Галина Остаповец прибыла в Швейцарию, где в выходные пройдет Глобальный саммит мира . Также стали известны первые подробности происходящего на Саммите.

Первая информация стала известна в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 14 июня.

В преддверии Глобального саммита мира

Корреспондентка рассказала, что работа Саммита начинается завтра, в субботу, 15 июня, в городе Бюргеншток.

"Работа Саммита начнется с совместной пресс-конфеоренции Владимира Зеленского и президента Швейцарии. В 15-16 часов начнется подъезд делегаций", — рассказала Остаповец.

Также известно, что будут проходить круглые столы, во время которых лидеры стран будут обсуждать Формулу мира Президента Зеленского.

"Как известно, есть три главных пункта, но это не значит, что Украина отказывается от остальных семи", — отметила корреспондент.

Журналистка также напомнила, что по состоянию на сегодняшний день свое участие в саммите подтвердили 90 стран из 160, которых пригласили на этот саммит.

Ранее мы сообщали, что в Глобальном саммите мира примут участие 92 страны и восемь организаций. Среди участников саммита Саудовская Аравия, однако нет Китая.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Швейцарию на Глобальный саммит мира. Цель этого мероприятия – приблизить справедливый и долговременный мир для Украины.