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Глобальний саміт миру стартує вже незабаром — ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

Глобальний саміт миру стартує вже незабаром — ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

14 червня 2024 р. 21:08

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21:08 Глобальний саміт миру стартує вже незабаром — ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

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19:48 На Берковецькому кладовищі у Києві попрощалися із військовою Шурою Рязанцевою

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19:20 У Берліні ухвалили рішення щодо відновлення Маріуполя — Андрющенко повідомив подробиці

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17:47 Голова комісії Київради Вітренко прокоментував закриття МАФів у столиці

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17:30 США підписали безпекову угоду з Україною та дали зброю Азову — головні новини з Америки

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Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець прибула до Швейцарії, де на вихідних відбуватиметься Глобальний саміт миру. Також стали відомі перші подробиці того, що відбуватиметься на Саміті.

Перша інформація стала відома в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 14 червня.

Напередодні Глобального саміту миру

Кореспондентка розповіла, що робота Саміту розпочнетья завтра, у суботу, 15 червня, в місті Бюргеншток. 

"Робота Саміту почнеться зі спільної прес-конфеоренції Володимира Зеленського і президента Швейцарії. О 15-16 годині почнеться під'їзд делегацій", — розповіла Остаповець.

Також відомо, що будуть відбуватися круглі столи, під час яких лідери країн будуть обговорювати Формулу миру Президента Зеленського.

"Як відомо, є три головних пункти, але це не означає, що Україна відмовляється від решти семи", — зазначила корреспондент.

Журналістка також нагадала, що що станом на сьогодні свою участь у саміті підтвердили 90 країн із 160, яких запросили на цей Саміт.

Раніше ми повідомляли, що у Глобальному саміті миру візьмуть участь 92 країни та вісім організацій. Серед учасників саміту є Саудівська Аравія, однак немає Китаю.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру. Мета цього заходу — наблизити справедливий і довготривалий мир для України.

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21:00 Хто може звільнитися з лав ЗСУ після року служби — є дві категорії

20:45 Захист Чорного моря залежить від захисту Одеси

20:40 Інструктор навчального центру охарактеризував поведінку мобілізованих колишніх в'язнів

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