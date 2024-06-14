Глобальний саміт миру стартує вже незабаром — ексклюзивний репортаж Новини.LIVE

Журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець прибула до Швейцарії, де на вихідних відбуватиметься Глобальний саміт миру. Також стали відомі перші подробиці того, що відбуватиметься на Саміті.

Перша інформація стала відома в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 14 червня.

Напередодні Глобального саміту миру

Кореспондентка розповіла, що робота Саміту розпочнетья завтра, у суботу, 15 червня, в місті Бюргеншток.

"Робота Саміту почнеться зі спільної прес-конфеоренції Володимира Зеленського і президента Швейцарії. О 15-16 годині почнеться під'їзд делегацій", — розповіла Остаповець.

Також відомо, що будуть відбуватися круглі столи, під час яких лідери країн будуть обговорювати Формулу миру Президента Зеленського.

"Як відомо, є три головних пункти, але це не означає, що Україна відмовляється від решти семи", — зазначила корреспондент.

Журналістка також нагадала, що що станом на сьогодні свою участь у саміті підтвердили 90 країн із 160, яких запросили на цей Саміт.

Раніше ми повідомляли, що у Глобальному саміті миру візьмуть участь 92 країни та вісім організацій. Серед учасників саміту є Саудівська Аравія, однак немає Китаю.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Швейцарії на Глобальний саміт миру. Мета цього заходу — наблизити справедливий і довготривалий мир для України.