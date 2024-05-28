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Правительству срочно нужно защитить базы данных в Резерв+ — нардеп объяснил, что не так

Правительству срочно нужно защитить базы данных в Резерв+ — нардеп объяснил, что не так

28 мая 2024 г. 14:03

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Народный депутат заявил, что приложение Резерв+ несовершенно, ведь имеет пробелы в сохранении личных данных граждан. Также он добавил, что нужно решать вопросы с бюрократией в ТЦК.

Об этом народный депутат Валентин Наливайченко рассказал в эфире Ранок.LIVE  во вторник, 28 мая.

Приложение "Резерв+" несовершенно — причина

Нардеп обеспокоен тем, что у Резерв+ возникают проблемы с сохранением личных данных военнообязанных.

"Правительству нужно срочно сделать все, чтобы защитить базы данных в приложениях, которые используются во время и для мобилизации, как Резерв+ и другие. Есть серьезные пробелы и обеспокоенность сохранением личных данных наших военнообязанных", — отметил Наливайченко.

Он добавил, что не будет вдаваться в детали, но правительство должно обратиться к украинским IT-компаниям, разбирающимся в защите компьютерных сетей, котрые покажут проблемы. Подытожив, что Резерв+ несовершенен и срочно нужно в это вмешаться.

Наливайченко также отметил, что бюрократия и бумажная волокита в ТЦК никуда не исчезла.

"Сотни тысяч людей вынуждены брать кучу справок из ЗАГСа, университета и так далее. Мы же приняли решение, и Минобороны теперь имеет доступ ко всем реестрам. Надо прекращать эти сплошные справки и бумаги", — заявил народный депутат Украины.

Напомним, нардеп Владимир Арьев заявил, что мобильное приложение Резерв+ оказалось неготовым для полноценной работы по обновлению такого массива данных. Поэтому депутаты будут регистрировать законопроект о продлении срока обновления данных на 90 дней.

Ранее мы информировали, что в Минобороны назвали количество украинцев, уже обновивших учетные данные через Резерв +.

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