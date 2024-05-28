Уряду терміново потрібно захистити бази даних у Резерв+ — нардеп пояснив, що не так

Народний депутат заявив, що застосунок Резерв+ недосконалий, адже має прогалини у збереженні особистих даних громадян. Також він додав, що треба вирішувати питання із бюрократією у ТЦК.

Про це народний депутат Валентин Наливайченко розповів у ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 28 травня.

Застосунок "Резерв+" недосконалий — причина

Нардеп занепокоєний тим, що у Резерв+ виникають проблеми із збереженням особистих даних військовозобов'язаних.

"Уряду треба терміново зробити все, щоб захистити бази даних у застосунках, які використовуються під час і для мобілізації, як от Резерв+ та інші. Є серйозні прогалини і занепокоєння щодо збереження особистих даних наших військовозобов'язаних", — зазначив Наливайченко.

Він додав, що не буде вдаватися в деталі, але уряд повинен звернутися до українських IT-компаній,що знаються на захисті комп'ютерних мереж і покажуть проблеми. Підсумувавши, що Резерв+ є недосконалим і терміново потрібно в це втрутитися.

Наливайченко також наголосив на тому, що бюрократія і паперова тяганина у ТЦК нікуди не зникла.

"Сотні тисяч людей змушені брати купу довідок із РАЦСу, університету тощо. Ми ж ухвалили рішення, і Міноборони тепер має доступ до всіх реєстрів. Треба припиняти ці суцільні довідки і папери", — заявив народний депутат України.

Нагадаємо, нардеп Володимир Ар’єв заявив, що мобільний застосунок Резерв + виявився неготовим для повноцінної роботи з оновлення такого масиву даних. Тож депутати будуть реєструвати законопроєкт про продовження термін оновлення даних на 90 днів.

Раніше ми інформували, що у Міноборони назвали кількість українців, які вже оновили облікові дані через Резерв +.