Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.

Сегодня, 16 августа, в прямом эфире День.LIVE обсудим ряд актуальных вопросов, в частности, продолжение наступления Вооруженных сил Украины на территории России. Также прокомментируем требования Соединенных Штатов наносить удары ракетами ATACMS по Крыму, а не Курской области.

Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:

Зарплаты врачей или учителей за декабрь могут пойти для военных в сентябре, - Николаенко;

Украинцам придется платить больше: Гетманцам предлагается увеличить налоги для интернет-провайдеров в 7 раз;

В ВР внесли законопроект о ратификации Римского устава;

Верещук объяснила свое заявление о гуманитарном коридоре из Курской области;

В большинстве жалоб на ТЦК не выявили нарушений прав человека – Лубинец;

В Волынском ТЦК отреагировали на видео местного телеканала о работе терцентра комплектования в Луцке;

Схватка между женщинами и ТЦК в Киеве;

На рынке труда выросла зарплата, количество вакансий и конкуренция;

Наступательная операция ВСУ распространилась на Белгородскую область;

Из-за масштабных пленений на Курщине матери военных РФ могут выйти на митинги с требованием обменов — Боровский;

США хотят, чтобы ВСУ атаковали ракетами ATACMS Крым, а не Курскую область России, — CNN;

Наступление Украины в Курск привело к росту доходов России от продажи газа в ЕС.

Гости сегодняшнего эфира:

вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;

президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник;

исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло;

политолог Игорь Рейтерович.