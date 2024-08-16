Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.

Сегодня, 16 августа, в прямом эфире День.LIVE обсудим ряд актуальных вопросов, в частности, продолжение наступления Вооруженных сил Украины на территории России. Также прокомментируем требования Соединенных Штатов наносить удары ракетами ATACMS по Крыму, а не Курской области.
Посмотреть эфир можно в 13:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в День.LIVE обсуждают следующие темы:
- Зарплаты врачей или учителей за декабрь могут пойти для военных в сентябре, - Николаенко;
- Украинцам придется платить больше: Гетманцам предлагается увеличить налоги для интернет-провайдеров в 7 раз;
- В ВР внесли законопроект о ратификации Римского устава;
- Верещук объяснила свое заявление о гуманитарном коридоре из Курской области;
- В большинстве жалоб на ТЦК не выявили нарушений прав человека – Лубинец;
- В Волынском ТЦК отреагировали на видео местного телеканала о работе терцентра комплектования в Луцке;
- Схватка между женщинами и ТЦК в Киеве;
- На рынке труда выросла зарплата, количество вакансий и конкуренция;
- Наступательная операция ВСУ распространилась на Белгородскую область;
- Из-за масштабных пленений на Курщине матери военных РФ могут выйти на митинги с требованием обменов — Боровский;
- США хотят, чтобы ВСУ атаковали ракетами ATACMS Крым, а не Курскую область России, — CNN;
- Наступление Украины в Курск привело к росту доходов России от продажи газа в ЕС.
Гости сегодняшнего эфира:
- вице-премьер-министр Украины 2016-2019 гг.), эксперт по экономической и социальной политике Павел Розенко;
- президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник;
- исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло;
- политолог Игорь Рейтерович.