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Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

16 серпня 2024 р. 13:00

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13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

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12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

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10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

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08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024
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19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

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17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

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17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозував ймовірність відключень електроенергії у серпні

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17:16 Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику

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16:40 Військовий повідомив, чому окупанти частіше самоліквідовуються, ніж здаються в полон

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13:09 Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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13:00 Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Text

12:51 Військова психологиня Еверт пояснила, як війна впливає на психіку військових

Text

10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

Text

08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024
Text

19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

Text

17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозував ймовірність відключень електроенергії у серпні

Text

17:16 Нардеп заявив, що великі підприємства закриваються через зростання цін на електрику

Text

16:40 Військовий повідомив, чому окупанти частіше самоліквідовуються, ніж здаються в полон

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13:09 Масштабна операція СБУ на території РФ та ситуація на фронті в України — ефір День.LIVE

Сьогодні, 16 серпня, у прямому ефірі День.LIVE обговоримо низку актуальних питань, зокрема продовження наступу Збройних сил України на території Росії. Також прокоментуємо вимоги Сполучених Штатів завдавати ударів ракетами ATACMS по Криму, а не Курській області. 

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

  • Зарплати лікарів чи вчителів за грудень можуть піти для військових у вересні, — Ніколаєнко;
  • Українцям доведеться платити більше: Гетьманців пропонує збільшити податки для інтернет-провайдерів у 7 разів;
  • До ВР внесли законопроєкт про ратифікацію Римського статуту;
  • Верещук пояснила свою заяву про гуманітарний коридор з Курської області;
  • У більшості скарг на ТЦК не виявили порушень прав людини — Лубінець;
  • У Волинському ТЦК відреагували на відео місцевого телеканалу про роботу терцентру комплектування в Луцьку;
  • Сутичка між жінками та ТЦК у Києві;
  • На ринку праці зросла зарплата, кількість вакансій і конкуренція;
  • Наступальна операція ЗСУ поширилася на Бєлгородську область;
  • Через масштабні полони на Курщині матері військових РФ можуть вийти на мітинги з вимогою обмінів — Боровський;
  • США хочуть, щоб ЗСУ атакували ракетами ATACMS Крим, а не Курську область РФ, — CNN;
  • Наступ України в Курську призвів до зростання прибутків Росії від продажу газу в ЄС.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • віце-прем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт із економічної і соціальної політики Павло Розенко;
  • президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник;
  • виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло;
  • політолог Ігор Рейтерович.

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13:01 Харлан пояснила, чому кричить після перемог під час фехтувальних поєдинків

12:58 Допомогу безробітним планують скоротити — коли запровадять зміни

12:56 Вкрали мільйони на відновленні енергетичної інфраструктури Одещини — судитимуть підрядників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:52 В Міненерго спрогнозували нові відключення світла — коли чекати на обмеження

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10:42 Україна ратифікує Римський статут — нардеп пояснив, що зміниться після його ухвалення

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08:00 Пропозиція Лукашенка щодо закінчення війни та заява Зеленського — ефір Ранок.LIVE

15 серпня 2024
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19:03 Заступник командира 3 ОШБр заявив, що на фронті відбувається технологічна революція

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17:50 Початок переговорів з Росією про обмін полоненими та нові фінансові обмеження — ефір Вечір.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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