Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Сьогодні, 16 серпня, у прямому ефірі День.LIVE обговоримо низку актуальних питань, зокрема продовження наступу Збройних сил України на території Росії. Також прокоментуємо вимоги Сполучених Штатів завдавати ударів ракетами ATACMS по Криму, а не Курській області.

Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:

Зарплати лікарів чи вчителів за грудень можуть піти для військових у вересні, — Ніколаєнко;

Українцям доведеться платити більше: Гетьманців пропонує збільшити податки для інтернет-провайдерів у 7 разів;

До ВР внесли законопроєкт про ратифікацію Римського статуту;

Верещук пояснила свою заяву про гуманітарний коридор з Курської області;

У більшості скарг на ТЦК не виявили порушень прав людини — Лубінець;

У Волинському ТЦК відреагували на відео місцевого телеканалу про роботу терцентру комплектування в Луцьку;

Сутичка між жінками та ТЦК у Києві;

На ринку праці зросла зарплата, кількість вакансій і конкуренція;

Наступальна операція ЗСУ поширилася на Бєлгородську область;

Через масштабні полони на Курщині матері військових РФ можуть вийти на мітинги з вимогою обмінів — Боровський;

США хочуть, щоб ЗСУ атакували ракетами ATACMS Крим, а не Курську область РФ, — CNN;

Наступ України в Курську призвів до зростання прибутків Росії від продажу газу в ЄС.

Гості сьогоднішнього ефіру:

віце-прем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт із економічної і соціальної політики Павло Розенко;

президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник;

виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло;

політолог Ігор Рейтерович.