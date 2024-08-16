Зміни для українців у Польщі та наступ ЗСУ — ефір День.LIVE

Сьогодні, 16 серпня, у прямому ефірі День.LIVE обговоримо низку актуальних питань, зокрема продовження наступу Збройних сил України на території Росії. Також прокоментуємо вимоги Сполучених Штатів завдавати ударів ракетами ATACMS по Криму, а не Курській області.
Подивитися ефір можна о 13:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в День.LIVE обговорюють такі теми:
- Зарплати лікарів чи вчителів за грудень можуть піти для військових у вересні, — Ніколаєнко;
- Українцям доведеться платити більше: Гетьманців пропонує збільшити податки для інтернет-провайдерів у 7 разів;
- До ВР внесли законопроєкт про ратифікацію Римського статуту;
- Верещук пояснила свою заяву про гуманітарний коридор з Курської області;
- У більшості скарг на ТЦК не виявили порушень прав людини — Лубінець;
- У Волинському ТЦК відреагували на відео місцевого телеканалу про роботу терцентру комплектування в Луцьку;
- Сутичка між жінками та ТЦК у Києві;
- На ринку праці зросла зарплата, кількість вакансій і конкуренція;
- Наступальна операція ЗСУ поширилася на Бєлгородську область;
- Через масштабні полони на Курщині матері військових РФ можуть вийти на мітинги з вимогою обмінів — Боровський;
- США хочуть, щоб ЗСУ атакували ракетами ATACMS Крим, а не Курську область РФ, — CNN;
- Наступ України в Курську призвів до зростання прибутків Росії від продажу газу в ЄС.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- віце-прем'єр-міністр України 2016-2019 рр.), експерт із економічної і соціальної політики Павло Розенко;
- президент Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування Василь Воскобойник;
- виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло;
- політолог Ігор Рейтерович.