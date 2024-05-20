Зеленский рассказывает о пяти годах после прихода к власти — эфире Новини.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский разговаривает с Reuters пять лет спустя после прихода к власти в прямом эфире. Он подводит итоги своего президентства и прогнозирует дальнейшее развитие событий.

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О чем эфир

Зеленский разговаривает с Reuters и анализирует пять лет своего президентства. Он описывает вызовы, с которыми пришлось столкнуться Украине за это время.

Ранее Зеленский подписал закон о внесении изменений в отношении штрафов для уклонянтов. Документ предусматривает увеличение денежных взысканий с мужчин призывного возраста, избегающих мобилизации.

Также мы писали, что в Украине 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Сразу после этого должен заработать электронный кабинет, где мужчины призывного возраста смогут обновлять учетные данные.