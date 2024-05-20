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Зеленский рассказывает о пяти годах после прихода к власти — эфире Новини.LIVE

Зеленский рассказывает о пяти годах после прихода к власти — эфире Новини.LIVE

20 мая 2024 г. 19:23

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20:55 Особенности подготовки снайперов и спецопераций — эксклюзив Новини.LIVE

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20:54 Как работают минометчики и пилоты БпЛА в Донецкой области — Новости.LIVE побывали на позициях воинов

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19:23 Зеленский рассказывает о пяти годах после прихода к власти — эфире Новини.LIVE

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19:08 Интеграция Украины в НАТО "отстает" от пути в ЕС — Соболев назвал причины

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17:50 Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE

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16:33 Соболев объяснил, почему провести выборы президента Украины пока невозможно

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15:25 Нардеп Камельчук рассказал, как себя вести, когда в ТЦК пытаются отобрать телефон

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12:52 Соболев заявил, что полномочия Верховной Рады фактически уже завершились

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12:24 Потапенко назвал документ, отныне имеющий большое значение для военнообязанных

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10:00 Братчук сообщил, под чьим контролем сейчас Работино на Запорожье

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20:55 Особенности подготовки снайперов и спецопераций — эксклюзив Новини.LIVE

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20:54 Как работают минометчики и пилоты БпЛА в Донецкой области — Новости.LIVE побывали на позициях воинов

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19:23 Зеленский рассказывает о пяти годах после прихода к власти — эфире Новини.LIVE

Text

19:08 Интеграция Украины в НАТО "отстает" от пути в ЕС — Соболев назвал причины

Text

17:50 Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:33 Соболев объяснил, почему провести выборы президента Украины пока невозможно

Text

15:25 Нардеп Камельчук рассказал, как себя вести, когда в ТЦК пытаются отобрать телефон

Text

12:52 Соболев заявил, что полномочия Верховной Рады фактически уже завершились

Text

12:24 Потапенко назвал документ, отныне имеющий большое значение для военнообязанных

Text

10:00 Братчук сообщил, под чьим контролем сейчас Работино на Запорожье

Президент Украины Владимир Зеленский разговаривает с Reuters пять лет спустя после прихода к власти в прямом эфире. Он подводит итоги своего президентства и прогнозирует дальнейшее развитие событий.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

О чем эфир

Зеленский разговаривает с Reuters и анализирует пять лет своего президентства. Он описывает вызовы, с которыми пришлось столкнуться Украине за это время.

Ранее Зеленский подписал закон о внесении изменений в отношении штрафов для уклонянтов. Документ предусматривает увеличение денежных взысканий с мужчин призывного возраста, избегающих мобилизации.

Также мы писали, что в Украине 18 мая вступит в силу новый закон о мобилизации. Сразу после этого должен заработать электронный кабинет, где мужчины призывного возраста смогут обновлять учетные данные.

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20:11 В Воздушных силах поделились подробностями из учений украинских пилотов на тренажерах F-16

20:08 В Харьковской области задержали коллаборантов, собиравших информацию о местах базирования бойцов ГУР

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

20:03 Военные показали эффектные кадры уничтожения российской техники

20:02 Кабмин официально разрешил ТЦК проверять еще один документ у украинцев — о чем речь

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20:55 Особенности подготовки снайперов и спецопераций — эксклюзив Новини.LIVE

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20:54 Как работают минометчики и пилоты БпЛА в Донецкой области — Новости.LIVE побывали на позициях воинов

Text

19:23 Зеленский рассказывает о пяти годах после прихода к власти — эфире Новини.LIVE

Text

19:08 Интеграция Украины в НАТО "отстает" от пути в ЕС — Соболев назвал причины

Text

17:50 Рейтерович, Янченко и Билозир в прямом эфире на Вечір.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:33 Соболев объяснил, почему провести выборы президента Украины пока невозможно

Text

15:25 Нардеп Камельчук рассказал, как себя вести, когда в ТЦК пытаются отобрать телефон

Text

12:52 Соболев заявил, что полномочия Верховной Рады фактически уже завершились

Text

12:24 Потапенко назвал документ, отныне имеющий большое значение для военнообязанных

Text

10:00 Братчук сообщил, под чьим контролем сейчас Работино на Запорожье