Зеленський розповідає про п'ять років після приходу до влади — ефір Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський розмовляє з Reuters через п'ять років після приходу до влади у прямому ефірі. Він підводить підсумки свого президентства та прогнозує подальший розвиток подій.

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Про що ефір

Зеленський розмовляє з Reuters і аналізує п'ять років свого президентства. Він описує виклики, з якими довелося зіштовхнутися Україні за цей час.

Раныше Зеленський підписав закон про внесення змін щодо штрафів для ухилянтів. Документ передбачає збільшення грошових стягнень із чоловіків призовного віку, що уникають мобілізації.

Також ми писали, що в Україні 18 травня набере чинності новий закон про мобілізацію. Одразу після цього має запрацювати електронний кабінет, в якому чоловіки призовного віку зможуть оновлювати облікові дані.