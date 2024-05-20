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Зеленський розповідає про п'ять років після приходу до влади — ефір Новини.LIVE

Зеленський розповідає про п'ять років після приходу до влади — ефір Новини.LIVE

20 травня 2024 р. 19:23

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19:23 Зеленський розповідає про п'ять років після приходу до влади — ефір Новини.LIVE

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17:50 Рейтерович, Янченко та Білозір у прямому ефірі на Вечір.LIVE

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16:33 Соболєв пояснив, чому провести вибори президента України наразі неможливо

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15:25 Нардеп Камельчук розповів, як поводитись, коли в ТЦК намагаються відібрати телефон

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12:52 Соболєв заявив, що повноваження Верховної Ради фактично вже завершилися

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12:24 Потапенко назвав документ, який відтепер має велике значення для військовозобов'язаних

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10:00 Братчук повідомив, під чиїм контролем зараз Роботине на Запоріжжі

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08:00 Загибель президента Ірану, мобілізація та відхилення Зеленським перемир'я — ефір Ранок.LIVE

19 травня 2024
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12:56 Російський наступ на Харківщину — Дикий назвав завдання окупантів

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19:23 Зеленський розповідає про п'ять років після приходу до влади — ефір Новини.LIVE

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19:08 Інтеграція України в НАТО "відстає" від шляху до ЄС — Соболєв назвав причини

Text

17:50 Рейтерович, Янченко та Білозір у прямому ефірі на Вечір.LIVE

Text

16:33 Соболєв пояснив, чому провести вибори президента України наразі неможливо

Text

15:25 Нардеп Камельчук розповів, як поводитись, коли в ТЦК намагаються відібрати телефон

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12:52 Соболєв заявив, що повноваження Верховної Ради фактично вже завершилися

Text

12:24 Потапенко назвав документ, який відтепер має велике значення для військовозобов'язаних

Text

10:00 Братчук повідомив, під чиїм контролем зараз Роботине на Запоріжжі

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08:00 Загибель президента Ірану, мобілізація та відхилення Зеленським перемир'я — ефір Ранок.LIVE

19 травня 2024
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12:56 Російський наступ на Харківщину — Дикий назвав завдання окупантів

Президент України Володимир Зеленський розмовляє з Reuters через п'ять років після приходу до влади у прямому ефірі. Він підводить підсумки свого президентства та прогнозує подальший розвиток подій.

Подивитися ефір можна за посиланням.

Про що ефір

Зеленський розмовляє з Reuters і аналізує п'ять років свого президентства. Він описує виклики, з якими довелося зіштовхнутися Україні за цей час.

Раныше Зеленський підписав закон про внесення змін щодо штрафів для ухилянтів. Документ передбачає збільшення грошових стягнень із чоловіків призовного віку, що уникають мобілізації.

Також ми писали, що в Україні 18 травня набере чинності новий закон про мобілізацію. Одразу після цього має запрацювати електронний кабінет, в якому чоловіки призовного віку зможуть оновлювати облікові дані.

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20:03 Військові показали ефектні кадри знищення російської техніки

20:02 Уряд офіційно дозволив ТЦК перевіряти ще один документ в українців — про що мова

19:43 В Мінкульті розповіли, скільки їхніх працівників отримали бронь від мобілізації

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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