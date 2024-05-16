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Нардеп Фрис заявил, что Украина готовилась к весеннему наступлению россиян в 2024 году

Нардеп Фрис заявил, что Украина готовилась к весеннему наступлению россиян в 2024 году

16 мая 2024 г. 13:27

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13:27 Нардеп Фрис заявил, что Украина готовилась к весеннему наступлению россиян в 2024 году

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13:15 Отключение электричества в Украине — в каких регионах самая сложная ситуация

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13:07 Наступление россиян на Харьковщине —Волошин заявил о частичной стабилизации ситуации

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12:06 В Yasno ответили, когда исчезнет дефицит в энергосистеме Украины

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09:31 Обстрелы не утихают — в Чугуевской РВА рассказали о ситуации на севере Харьковщины

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08:00 Ситуация в Харьковской и Сумской областях, отключение света и покушение на Фицо — эфир Новини.LIVE

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14:29 Директор Yasno сравнил цены на экстренный и коммерческий импорт электроэнергии

Text

13:27 Нардеп Фрис заявил, что Украина готовилась к весеннему наступлению россиян в 2024 году

Text

13:15 Отключение электричества в Украине — в каких регионах самая сложная ситуация

Text

13:07 Наступление россиян на Харьковщине —Волошин заявил о частичной стабилизации ситуации

Text

13:05 Эксперт рассказал, возможны ли еще теракты в Европе после покушения на словацкого премьера Фицо

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:41 Сайты YASNO и ДТЭК не работают — когда возобновят работу и где посмотреть графики отключений

Text

12:06 В Yasno ответили, когда исчезнет дефицит в энергосистеме Украины

Text

10:24 Глава Чугуевской РГА назвал, сколько человек уже удалось эвакуировать из-под обстрелов

Text

09:31 Обстрелы не утихают — в Чугуевской РВА рассказали о ситуации на севере Харьковщины

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08:00 Ситуация в Харьковской и Сумской областях, отключение света и покушение на Фицо — эфир Новини.LIVE

Россия готова начать мирные переговоры исключительно потому, что летом в Швейцарии готовится саммит НАТО. Украина знала о планах россиян атаковать Харьковщину в 2024 году.

Об этом народный депутат Игорь Фрис заявил в эфире "Ранок.LIVE" в четверг, 16 мая.

Нардеп Фрис о наступлении россиян и ситуации под Харьковом

Фрис рассказал, что если будут переговоры между россиянами и украинцами, то будут говорить только об амнистии, гражданских заложниках и пленных. Также он сказал, что Украина знала о планах россиян атаковать Харьковщину в 2024 году.

"Нет вопроса территорий, нет понимания вопроса вывода российских войск из оккупированных или аннексированных территорий. И вот это будет ключевым моментом, о котором будут говорить", — отметил нардеп.

Также он подчеркнул, что прекратить огонь могут "в одну минуту", но для этого нужна воля российского президента Владимира Путина.

"Для того, чтобы это произошло, должна быть воля одного человека (Путина, — ред.). Но вопрос в том, что он не даст такого указания, пока не будет видеть, скорее всего, конструкцию дальнейших действий. Ее и будут вырисовывать на Саммите", — сообщил политик.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готова начать мирные переговоры с Украиной, но руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сказал, что за этими заявлениями скрывается сложный политический торг.

Президент Чехии Петр Павел призвал завершить войну в Украине и предложил мирные переговоры.

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14:29 В Волчанске пограничники "подожгли" вражеский танк Т-72 — эффектные кадры

14:25 Напился и решил пострелять — полиция задержала одессита

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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13:27 Нардеп Фрис заявил, что Украина готовилась к весеннему наступлению россиян в 2024 году

Text

13:15 Отключение электричества в Украине — в каких регионах самая сложная ситуация

Text

13:07 Наступление россиян на Харьковщине —Волошин заявил о частичной стабилизации ситуации

Text

13:05 Эксперт рассказал, возможны ли еще теракты в Европе после покушения на словацкого премьера Фицо

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:41 Сайты YASNO и ДТЭК не работают — когда возобновят работу и где посмотреть графики отключений

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12:06 В Yasno ответили, когда исчезнет дефицит в энергосистеме Украины

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10:24 Глава Чугуевской РГА назвал, сколько человек уже удалось эвакуировать из-под обстрелов

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