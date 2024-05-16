Нардеп Фрис заявил, что Украина готовилась к весеннему наступлению россиян в 2024 году

Россия готова начать мирные переговоры исключительно потому, что летом в Швейцарии готовится саммит НАТО. Украина знала о планах россиян атаковать Харьковщину в 2024 году.

Об этом народный депутат Игорь Фрис заявил в эфире "Ранок.LIVE" в четверг, 16 мая.

Нардеп Фрис о наступлении россиян и ситуации под Харьковом

Фрис рассказал, что если будут переговоры между россиянами и украинцами, то будут говорить только об амнистии, гражданских заложниках и пленных. Также он сказал, что Украина знала о планах россиян атаковать Харьковщину в 2024 году.

"Нет вопроса территорий, нет понимания вопроса вывода российских войск из оккупированных или аннексированных территорий. И вот это будет ключевым моментом, о котором будут говорить", — отметил нардеп.

Также он подчеркнул, что прекратить огонь могут "в одну минуту", но для этого нужна воля российского президента Владимира Путина.

"Для того, чтобы это произошло, должна быть воля одного человека (Путина, — ред.). Но вопрос в том, что он не даст такого указания, пока не будет видеть, скорее всего, конструкцию дальнейших действий. Ее и будут вырисовывать на Саммите", — сообщил политик.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия готова начать мирные переговоры с Украиной, но руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко сказал, что за этими заявлениями скрывается сложный политический торг.

Президент Чехии Петр Павел призвал завершить войну в Украине и предложил мирные переговоры.