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Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

16 травня 2024 р. 13:27

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13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

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13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

Text

13:15 Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

Text

13:07 Наступ росіян на Харківщині — Волошин заявив про часткову стабілізацію ситуації

Text

13:05 Експерт розповів, чи можливі ще теракти в Європі після замаху на словацького прем'єра Фіцо

Text

12:41 Сайти YASNO та ДТЕК не працюють — коли відновлять роботу та де подивитися графіки відключень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:06 У Yasno відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України

Text

10:24 Очільник Чугуївської РДА назвав кількість осіб, яких вдалось евакуювати з-під обстрілів

Text

09:31 Обстріли не вщухають — у Чугуївській РВА розповіли про ситуацію на півночі Харківщини

Text

08:00 Ситуація на Харківщині й Сумщині, відключення світла та замах на Фіцо — ефір Новини.LIVE

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01:12 Це не той, хто не хоче йти до армії — військовий розповів, хто насправді є ухилянтом

Росія готова розпочати мирні переговори виключно через те, що влітку у Швейцарії готується саміт НАТО. Україна знала про плани росіян атакувати Харківщину у 2024 році.

Про це народний депутат Ігор Фріс заявив у ефірі "Ранок.LIVE" в четвер, 16 травня.

Нардеп Фріс про наступ росіян та ситуацію під Харковом

Фріс розповів, що якщо будуть перемовини між росіянами та українцями,  то говоритимуть лише про амністію, цивільних заручників та полонених. Також він сказав, що Україна знала про плани росіян атакувати Харківщину у 2024 році.

"Немає питання територій, немає розуміння питання виводу російських військ з окупованих або анексованих територій. І от це буде ключовим моментом, про який будуть говорити", — зазначив нардеп.

Також він наголосив, що припинити вогонь можуть "за одну хвилину", але для цього потрібна воля російського президента Володимира Путіна.

"Для того, щоб це відбулося, має бути воля однієї людини (Путіна, — ред.). Але питання в тому, що він не дасть такої вказівки, поки не бачитиме, швидше за все, конструкцію подальших дій. Її і будуть вимальовувати на Саміті", — повідомив політик.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія готова розпочати мирні переговори з Україною, але керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка сказав, що за цими заявами ховається складний політичний торг.

Президент Чехії Петр Павел закликав завершити війну в Україні та розпочати мирні переговори.

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13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

14:02 Дрони ГУР вночі атакували військовий завод в Тулі — що відомо

14:00 Контроль над Чорним морем посилений — помічена розвідка НАТО

13:59 Зеленський привітав українців з Днем вишиванки

13:47 В арсеналі ЗСУ з'явилося нове озброєння, — Міноборони

13:40 Заборона TikTok — у США з'явився претендент на придбання китайської соцмережі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:35 Пʼятеро на одного — в одеській марштурці ТЦК силою затримали чоловіка

13:34 Ірландія скоротить виплати українським біженцям — що відомо

13:31 У Києві посадовець інституту авіації стріляв з балкона, — ЗМІ

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13:27 Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

Text

13:15 Відключення електрики в Україні — у яких регіонах найскладніша ситуація

Text

13:07 Наступ росіян на Харківщині — Волошин заявив про часткову стабілізацію ситуації

Text

13:05 Експерт розповів, чи можливі ще теракти в Європі після замаху на словацького прем'єра Фіцо

Text

12:41 Сайти YASNO та ДТЕК не працюють — коли відновлять роботу та де подивитися графіки відключень

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:06 У Yasno відповіли, коли зникне дефіцит в енергосистемі України

Text

10:24 Очільник Чугуївської РДА назвав кількість осіб, яких вдалось евакуювати з-під обстрілів

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09:31 Обстріли не вщухають — у Чугуївській РВА розповіли про ситуацію на півночі Харківщини

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08:00 Ситуація на Харківщині й Сумщині, відключення світла та замах на Фіцо — ефір Новини.LIVE

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