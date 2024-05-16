Нардеп Фріс заявив, що Україна готувалася до весняного наступу росіян у 2024 році

Росія готова розпочати мирні переговори виключно через те, що влітку у Швейцарії готується саміт НАТО. Україна знала про плани росіян атакувати Харківщину у 2024 році.

Про це народний депутат Ігор Фріс заявив у ефірі "Ранок.LIVE" в четвер, 16 травня.

Нардеп Фріс про наступ росіян та ситуацію під Харковом

Фріс розповів, що якщо будуть перемовини між росіянами та українцями, то говоритимуть лише про амністію, цивільних заручників та полонених. Також він сказав, що Україна знала про плани росіян атакувати Харківщину у 2024 році.

"Немає питання територій, немає розуміння питання виводу російських військ з окупованих або анексованих територій. І от це буде ключовим моментом, про який будуть говорити", — зазначив нардеп.

Також він наголосив, що припинити вогонь можуть "за одну хвилину", але для цього потрібна воля російського президента Володимира Путіна.

"Для того, щоб це відбулося, має бути воля однієї людини (Путіна, — ред.). Але питання в тому, що він не дасть такої вказівки, поки не бачитиме, швидше за все, конструкцію подальших дій. Її і будуть вимальовувати на Саміті", — повідомив політик.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія готова розпочати мирні переговори з Україною, але керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка сказав, що за цими заявами ховається складний політичний торг.

Президент Чехії Петр Павел закликав завершити війну в Україні та розпочати мирні переговори.