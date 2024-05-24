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Мовчан рассказал, как будут балансировать дефицит и потребности Украины в 2025 году

Мовчан рассказал, как будут балансировать дефицит и потребности Украины в 2025 году

24 мая 2024 г. 23:39

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23:39 Мовчан рассказал, как будут балансировать дефицит и потребности Украины в 2025 году

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23:32 Военный Назаренко объяснил, почему оккупанты несмотря на старания не могут добиться успеха на фронте

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21:10 Экс-министр социальной политики Рева прокомментировал вероятное отсутствие Байдена на Саммите мира

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17:50 Зеленский в Харьковской области и повышение тарифов на электроэнергию — эфир Вечір.LIVE

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14:38 Стали ли украинцы донатить меньше на ВСУ — рассказ волонтера

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14:34 Украинцев может ждать лето без света, — эфир Остаповець_LIVE

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13:54 Южанина ответила, почему в бюджете Украины не хватает 5 млрд долл

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11:04 Военный психолог Козинчук ответил, на что должен вдохновлять учеников предмет "Защита Украины"

В следующем году дефицит и потребности страны будут те же. Именно поэтому обсуждается вопрос о повышении налогов.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщил народный депутат от "Слуги народа" Алексей Мовчан в пятницу, 24 мая.

Какими будут дефицит и потребности

"Есть вопрос относительно 2025 года, поскольку большинство программ, которые мы имеем, в частности, Ukraine Facility, это программа с МВФ и еще некоторые другие, да, мы уже выбрали их преимущественно", — сказал Мовчан.

По его словам, на следующий год ожидаемый дефицит и потребности будут составлять те же 34 миллиарда долларов. При этом рассчитывать, что потенциальные партнеры покроют дефицит, пока не стоит.

По его словам, именно поэтому обсуждается вопрос о повышении налогов.

Ранее мы сообщали, что в государственном бюджете Украины не хватает 5 млрд долларов, необходимых для закупки оружия . Такой разрыв произошел из-за того, что последние пол года помощь Запада была минимальной.

Напомним, из государственного бюджета Украины за январь-апрель 2024 года было израсходовано 946,3 млрд грн. В частности, в апреле расходы составили 253,1 млрд. грн.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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