Мовчан рассказал, как будут балансировать дефицит и потребности Украины в 2025 году

В следующем году дефицит и потребности страны будут те же. Именно поэтому обсуждается вопрос о повышении налогов.

Об этом в эфире Вечір.LIVE сообщил народный депутат от "Слуги народа" Алексей Мовчан в пятницу, 24 мая.

Какими будут дефицит и потребности

"Есть вопрос относительно 2025 года, поскольку большинство программ, которые мы имеем, в частности, Ukraine Facility, это программа с МВФ и еще некоторые другие, да, мы уже выбрали их преимущественно", — сказал Мовчан.

По его словам, на следующий год ожидаемый дефицит и потребности будут составлять те же 34 миллиарда долларов. При этом рассчитывать, что потенциальные партнеры покроют дефицит, пока не стоит.

По его словам, именно поэтому обсуждается вопрос о повышении налогов.

Ранее мы сообщали, что в государственном бюджете Украины не хватает 5 млрд долларов, необходимых для закупки оружия . Такой разрыв произошел из-за того, что последние пол года помощь Запада была минимальной.

Напомним, из государственного бюджета Украины за январь-апрель 2024 года было израсходовано 946,3 млрд грн. В частности, в апреле расходы составили 253,1 млрд. грн.