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Мовчан розповів, як балансуватимуть дефіцит і потреби України в 2025 році

Мовчан розповів, як балансуватимуть дефіцит і потреби України в 2025 році

24 травня 2024 р. 23:39

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24 травня 2024
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23:39 Мовчан розповів, як балансуватимуть дефіцит і потреби України в 2025 році

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23:32 Військовий Назаренко пояснив, чому окупанти попри старання не можуть досягти успіху на фронті

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17:50 Зеленський на Харківщині та підвищення тарифів на електроенергію — ефір Вечір.LIVE

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Наступного року дефіцит і потреби країни будуть ті самі. Саме тому наразі обговорюється питання щодо підвищення податків.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олексій Мовчан в п'ятницю, 24 травня.

Якими будуть дефіцит і потреби

"Є питання щодо 2025 року, оскільки більшість програм, які ми маємо, зокрема, Ukraine Facility, це програма з МВФ і ще деякі інші, так, ми вже вибрали їх переважно", — поямнив Мовчан.

За його словами, на наступний рік очікуваний дефіцит і потреби будуть складати ті самі 34 мільярди доларів. При цьому розраховувати, що потенційні партнери покриють дефіцит наразі не варто.

За його словами, саме тому обговорюється питання щодо підвищення податків.

Раніше ми повідомляли, що у державному бюджеті України не вистачає 5 млрд доларів, необхідних на закупівлю зброї. Такий розрив стався через те, що останні пів року допомога Заходу була мінімальною.

Нагадаємо, з державного бюджету України за січень-квітень 2024 року було витрачено 946,3 млрд грн. Зокрема, у квітні видатки становили 253,1 млрд грн.

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