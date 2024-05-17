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Бывший министр Рева подверг жесткой критике механизм бронирования мужчин в Украине

Бывший министр Рева подверг жесткой критике механизм бронирования мужчин в Украине

17 мая 2024 г. 14:56

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Бронировать от мобилизации в первую очередь нужно тех работников, кто сегодня работает на войну. Бронирование нужно, но только в некоторых случаях и в определенных профессиях.

Об этом бывший министр социальной политики Украины, а ныне заместитель Винницы городского головы Андрей Рева заявил в интервью "Ранок.LIVE" в пятницу, 17 мая.

Что не так с системой бронирования от мобилизации

Бывший министр прокомментировал ситуацию с отменой бронирования для некоторых компаний министром экономики Юлией Свириденко, которая отменила этот указ из-за якобы "общественного резонанса". Рева отметил, что подобные решения не являются нормальными и сейчас мы сможем все убедиться, "есть ли у нас в стране правоохранительные органы".

"Если госпожа Юлия отменила этот приказ, то у меня вопрос, почему она его упразднила, он же законный. Что это за подход к делу, когда вы на основании общественного резонанса можете отменять правительственные решения", — заявил Рева.

Также он отметил, что министерша должна была понимать, что такие поступки (бронирование сотрудников таких компаний, как Glovo, Favbet и Visa) не являются конституационными, а значит, она должна давать объяснения не только обществу, но и Национальному антикоррупционному бюро Украины.

"Бронирование сегодня может быть, но исключительно, если подлежащие бронированию люди работают на войну. Я хочу напомнить, что у нас сегодня война. И бронировать можно, например, работников оборонного комплекса, которые занимаются ремонтом военной техники, работников, разрабатывающих оружие и так далее", — сказал Рева.

Он подверг критике возможность бронирования работников тех компаний, которые не работают на войну и просто платят налоги. По его словам, "все итак платим их".

"У нас у всех есть конституционная обязанность - защищать страну. Если кого-то увольняют от этого долга, то это называется, что ему предоставляют привилегии. Я считаю, что за бронирование от мобилизации должны отвечать военные", — заявил бывший министр.

Также он считает, что именно Генштаб должен решать, кто подлежит мобилизации, а кто может получить бронь. "У нас любая компания может купить бронь и заявлять, что все законно", — подчеркнул Рева.

Напомним, народный депутат Александр Федиенко в четверг, 16 мая, сообщил, что Кабмин забронировал от мобилизации букмекерские компании, рекламные агентства и компании с владельцами из США. В список вошли, в частности, Glovo, Favbet и Visa. Позже это решение было отменено в Министерстве экономики.

Ранее стало известно, кто потеряет отсрочку от мобилизации после 18 мая.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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