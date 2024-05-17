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Колишній міністр Рева жорстко розкритикував механізм бронювання чоловіків в Україні

Колишній міністр Рева жорстко розкритикував механізм бронювання чоловіків в Україні

17 травня 2024 р. 14:56

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15:40 Нардеп попередив, до чого може призвести економічне бронювання від мобілізації

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14:56 Колишній міністр Рева жорстко розкритикував механізм бронювання чоловіків в Україні

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14:47 У "Азові" показали кадри боїв у Серебрянському лісі біля Кремінної

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14:22 Що не так з бронюванням електриків та фахівців зв'язку — нардеп вказав на проблему

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12:46 Головні новини тижня зі Сполучених Штатів

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10:52 Тарифи на електроенергію — Корольчук відповів, на скільки треба підвищити ціну

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08:00 Набуття чинності закону про мобілізацію та фортифікації на Харківщині — ефір Новини.LIVE

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23:41 Карандєєв назвав причину, чому артисти не повертаються з-за кордону із гастролей

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17:45 Десятки нових правил і шалені покарання — все, що треба знати про мобілізаційний закон

Бронювати від мобілізації в першу чергу потрібно тих працівників, хто сьогодні працює на війну. Бронювання потрібне, але тільки у деяких випадках і в певних професіях.

Про це колишній міністр соціальної політики Україїни, а нині заступник міського голови Вінниці Андрій Рева заявив в інтерв'ю Ранок.LIVE в п'ятницю, 17 травня. 

Що не так із системою бронювання від мобілізації

Колишній міністр прокоментував ситуацію із скасуванням бронювання для деяких компаній міністеркою економіки Юлією Свириденко, яка відмінила цей наказ через нібито "суспільний резонанс". Рева зазначив, що подібні рішення не є нормальними і зараз ми зможемо всі пересвідчитися, "чи є у нас в країні правоохоронні органи".

"Якщо пані Юлія скасувала цей наказ, то в мене запитання, чого вона його скасувала, він же законний. Що це за підхід до справи, коли ви на підставі суспільного резонансу можете скасовувати урядові рішення", — заявив Рева.

Також він зазначив, що міністерка повинна була розуміти, що такі вчинки (бронювання співробітників таких компаній, як Glovo, Favbet та Visa) не є конституційними, а отже вона повинна давати пояснення не тільки суспільству, але і Національному антикорупційному бюро України. 

"Бронювання сьогодні може бути, але виключно, якщо люди, які підлягають бронюванню, працюють на війну. Я хочу нагадати, що у нас сьогодні війна. І бронювати можна, наприклад, працівників оборонного комплексу, які займаються ремонтом військової техніки, працівників, які розробляють зброю і так далі", — сказав Рева.

Він розкритикував можливість бронювання працівників тих компаній, які не працюють на війну і просто сплачують податки. За його словами, "всі і так платимо їх".

"У нас у всіх є конституційний обов'язок — захищати країну. Якщо когось звільняють від цього обов'язку, то це називається, що йому надають привілегії. Я вважаю, що за бронювання від мобілізації повинні відповідати військові", — заявив колишній міністр.

Також він вважає, що саме Генштаб має вирішувати, хто підлягає мобілізації, а хто може отримати бронь. "У нас будь-яка компанія може купити бронь і заявляти, що все законно", — підкреслив Рева.

Нагадаємо, народний депутат Олександр Федієнко в четвер, 16 травня, повідомив, що Кабмін забронював від мобілізації букмекерські компанії, рекламні агенції та компанії з власниками зі США. До списку увійшли, зокрема, Glovo, Favbet та Visa. Пізніше це рішення скасували у Міністерстві економіки. 

Раніше стало відомо, хто втратить відсрочку від мобілізації після 18 травня.

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15:47 У Харкові пролунав потужний вибух

15:47 У Міноборони показали, як працюватиме додаток для оновлення військово-облікових даних

15:45 Зеленський підписав закон про добровільну мобілізацію ув’язнених

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:31 Ціни на черешню сягнули рекордних позначок — скільки коштує ягода у травні

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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10:52 Тарифи на електроенергію — Корольчук відповів, на скільки треба підвищити ціну

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