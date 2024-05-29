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Как протесты в Грузии повлияют на Украину — ответ главы Института мировой политики

Как протесты в Грузии повлияют на Украину — ответ главы Института мировой политики

29 мая 2024 г. 0:59

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Председатель правления Института мировой политики, основатель издания "Главком" Виктор Шлинчак заявил, что на Украину протесты в Грузии против закона об "иноагентах" никак не повлияют. Как известно, грузинский парламент принял документ во вторник, 28 мая.

Об этом Виктор Шлинчак рассказал в эфире Вечір.LIVE во вторник, 28 мая.

Какова будет дальнейшая судьба протестов в Грузии

Эксперт отметил, что грузины будут готовы к Майдану, как это было в Украине в 2013 году.

"Сейчас ситуация выглядит так, что силы оппозиции не хватает, у правящей партии неплохая поддержка, к сожалению, и в обществе тоже. То есть несмотря на то, что большая и прогрессивная часть грузин хочет видеть себя с Европейским Союзом, мы видим, что команда Бидзины Иванишвили, несмотря на то, что он не занимает никакого поста официального, все-таки ведет Грузию к сближению с Российской Федерацией", — рассказал Шлинчак.

Он в шутку заметил, что согласно принятому закону об "иноагентах" 90% протестующих можно записать в иноагенты. Специалист не предполагает, каким образом протесты перерастут во что-то большее, однако по его словам, видно, что у власти еще есть какой-то контроль над происходящим.

"Сейчас я не исключаю, что ведутся торги с Российской Федерацией, и это даже было брошено в информационное пространство о том, что Россия якобы может вернуть в тело Грузии ранее аннексированные территории. Возможно, это хитрый ход, и возможно, власти Грузии будут спекулировать такими возможностями для того, чтобы успокоить население", — пояснил Шлинчак.

Протесты в Грузии

Напомним, что во вторник, 28 мая, СМИ сообщили об окончательном принятии Парламентом Грузии закона об "иноагентах". Это произошло несмотря на вето президентки Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее в Тбилиси 1 мая возобновились протесты против рассмотрения грузинским правительством закона об "иноагентах". Чтобы разогнать людей, полицейские используют газ и физическую силу. Известно о пострадавших.

В ответ на применение насилия силовиками на митинге в Тбилиси евродепутат Виола фон Крамон призвала лишить Грузию статуса кандидата на членство в Европейском Союзе.

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