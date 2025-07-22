Как МВФ спасет бюджет Украины и решение Трампа — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о новом кредите от МВФ для спасения бюджета. Также узнаем, почему американский лидер Дональд Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира:

народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук

исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов

экономист, финансист Сергей Фурса

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко

политолог-международница Вера Константинова

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп решил вывести страну из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и объяснил решение.

Также мы сообщали, что МВФ требует от Украины принять новые налоги.