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Как МВФ спасет бюджет Украины и решение Трампа — эфир Вечір.LIVE

Как МВФ спасет бюджет Украины и решение Трампа — эфир Вечір.LIVE

22 июля 2025 г. 17:56

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Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о новом кредите от МВФ для спасения бюджета. Также узнаем, почему американский лидер Дональд Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО.

Посмотреть эфир можно по ссылке.

Гости сегодняшнего эфира:

  • народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук
  • исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов
  • экономист, финансист Сергей Фурса
  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко
  • политолог-международница Вера Константинова

Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп решил вывести страну из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и объяснил решение.

Также мы сообщали, что МВФ требует от Украины принять новые налоги.

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