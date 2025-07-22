Как МВФ спасет бюджет Украины и решение Трампа — эфир Вечір.LIVE

Сегодня в эфире Вечір.LIVE поговорим о новом кредите от МВФ для спасения бюджета. Также узнаем, почему американский лидер Дональд Трамп решил вывести США из ЮНЕСКО.
Посмотреть эфир можно по ссылке.
Гости сегодняшнего эфира:
- народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук
- исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов
- экономист, финансист Сергей Фурса
- заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко
- политолог-международница Вера Константинова
Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп решил вывести страну из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры и объяснил решение.
Также мы сообщали, что МВФ требует от Украины принять новые налоги.