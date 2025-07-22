Як МВФ рятуватиме бюджет України і заява Трампа — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про новий кредит від МВФ для порятунку бюджету. Також дізнаємося, чому американський лідер Дональд Трамп вирішив вивести США з ЮНЕСКО.
Подивитися ефір можна за посиланням.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук
- виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов
- економіст, фінансист Сергій Фурса
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко
- політологиня-міжнародниця Віра Константинова
Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп вирішив вивести країну з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури і пояснив рішення.
Також ми повідомляли, що МВФ вимагає від України ухвалити нові податки.