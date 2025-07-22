Як МВФ рятуватиме бюджет України і заява Трампа — ефір Вечір.LIVE

Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про новий кредит від МВФ для порятунку бюджету. Також дізнаємося, чому американський лідер Дональд Трамп вирішив вивести США з ЮНЕСКО.

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Гості сьогоднішнього ефіру:

народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук

виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов

економіст, фінансист Сергій Фурса

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко

політологиня-міжнародниця Віра Константинова

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп вирішив вивести країну з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури і пояснив рішення.

Також ми повідомляли, що МВФ вимагає від України ухвалити нові податки.