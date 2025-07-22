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Як МВФ рятуватиме бюджет України і заява Трампа — ефір Вечір.LIVE

Як МВФ рятуватиме бюджет України і заява Трампа — ефір Вечір.LIVE

22 липня 2025 р. 17:56

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Сьогодні в ефірі Вечір.LIVE поговоримо про новий кредит від МВФ для порятунку бюджету. Також дізнаємося, чому американський лідер Дональд Трамп вирішив вивести США з ЮНЕСКО. 

Подивитися ефір можна за посиланням.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • народний депутат України, член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи Юрій Камельчук  
  • виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента Олександр Леонов  
  • економіст, фінансист Сергій Фурса
  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко 
  • політологиня-міжнародниця Віра Константинова

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп вирішив вивести країну з Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури і пояснив рішення.

Також ми повідомляли, що МВФ вимагає від України ухвалити нові податки.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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