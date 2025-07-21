Неожиданное решение Кабмина и переговоры с РФ — эфир Ранок.LIVE

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство совместно с СНБО работает над внедрением годового моратория на проверки бизнеса. В то же время появилась информация о возможных новых переговорах с Россией в ближайшее время.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 21 июля.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

Правительство совместно с СНБО работает над внедрением годового моратория на проверки бизнеса;

Президент Азербайджана призвал украинский народ никогда не мириться с оккупацией.

Владимир Зеленский заявил, что министр обороны инициировал проведение новой встречи с российской стороной на следующей неделе.

Напомним, что в четверг, 17 июля, Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.

Ранее мы рассказывали, кто такая Юлия Свириденко и что известно о новом премьер-министре Украины.