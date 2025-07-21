Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Неожиданное решение Кабмина и переговоры с РФ — эфир Ранок.LIVE arrow
Неожиданное решение Кабмина и переговоры с РФ — эфир Ранок.LIVE

Неожиданное решение Кабмина и переговоры с РФ — эфир Ранок.LIVE

21 июля 2025 г. 8:04

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

Неожиданное решение Кабмина и переговоры с РФ — эфир Ранок.LIVE

18 июля 2025
Text

Из-за чего Украина теряет миллиарды — интервью с Гетманцевым

Text

Сергей Кривонос в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE

Text

США возвращаются на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

Новая должность Умерова и удар ЕС по Кремлю — эфир День.LIVE

Text

Дедлайн Путину и миротворцы в Украине — эфир Ранок.LIVE

17 июля 2025
Text

Муслим Чеберлоевский в эксклюзивном интервью Новини.LIVE

Text

Больше не верят США, но благодарны ЕС —мнения киевлян о союзниках

Text

Свириденко возглавила правительство — эфир Вечір.LIVE

Text

Каких изменений ждать Украине с новым премьером — эфир День.LIVE

Text

08:04 Неожиданное решение Кабмина и переговоры с РФ — эфир Ранок.LIVE

18 июля 2025
Text

21:14 Из-за чего Украина теряет миллиарды — интервью с Гетманцевым

Text

20:50 Сергей Кривонос в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE

Text

17:50 США возвращаются на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

13:22 Новая должность Умерова и удар ЕС по Кремлю — эфир День.LIVE

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сообщила, что правительство совместно с СНБО работает над внедрением годового моратория на проверки бизнеса. В то же время появилась информация о возможных новых переговорах с Россией в ближайшее время.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 21 июля.

О чем будут говорить в эфире Ранок.LIVE

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Правительство совместно с СНБО работает над внедрением годового моратория на проверки бизнеса;
  • Президент Азербайджана призвал украинский народ никогда не мириться с оккупацией.
  • Владимир Зеленский заявил, что министр обороны инициировал проведение новой встречи с российской стороной на следующей неделе.

Напомним, что в четверг, 17 июля, Верховная Рада поддержала назначение Юлии Свириденко на должность премьер-министра Украины.

Ранее мы рассказывали, кто такая Юлия Свириденко и что известно о новом премьер-министре Украины.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

08:27 РФ атаковала жилой дом в Киеве — видео последствий изнутри

08:20 Монеты номиналом 1 гривна — какие штампы очень дорого стоят

08:15 Дом без права собственности — какие документы нужны государству

Text

08:04 Неожиданное решение Кабмина и переговоры с РФ — эфир Ранок.LIVE

08:00 Финпомощь до 2,4 тыс. долларов — кто из украинцев может получить

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:51 В ГСЧС раскрыли подробности последствий атаки РФ на Киев

07:22 РФ нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковску — последствия

07:15 Льготный проезд в поездах — кому не нужно платить в 2025 году

07:01 Доллары и евро в ПриватБанке — сколько валюты можно купить

06:49 Дроны ударили по Ростовской области России — что поразили

08:27 РФ атаковала жилой дом в Киеве — видео последствий изнутри

08:20 Монеты номиналом 1 гривна — какие штампы очень дорого стоят

08:15 Дом без права собственности — какие документы нужны государству

08:00 Финпомощь до 2,4 тыс. долларов — кто из украинцев может получить

07:51 В ГСЧС раскрыли подробности последствий атаки РФ на Киев

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:22 РФ нанесла комбинированный удар по Ивано-Франковску — последствия

07:15 Льготный проезд в поездах — кому не нужно платить в 2025 году

07:01 Доллары и евро в ПриватБанке — сколько валюты можно купить

06:49 Дроны ударили по Ростовской области России — что поразили

06:30 Цены на сою и рапс — почему культуры подорожают уже скоро

06:33 Морской дракон вернулся — что еще скрывает в себе Черное море

18 июля

19:43 Курортный сезон в разгаре — безопасно ли море в Одессе

17 июля

22:33 Годовщина разрыва зерновой сделки — что выиграла Украина и Одесса

16 июля

18:43 Черешня, помидоры и арбузы — сколько за них платят одесситы

06:33 Поможет ли оружие США закончить войну — мнения одесситов

15 июля

18:43 Где отдохнуть в Одессе у моря не за все деньги — цены и услуги

06:33 День Государственности — что о нем знают одесситы

14 июля

19:44 Как выросли цены на квартиры в Одессе 2025 — стоимость у моря

11 июля

22:33 Жизнь под обстрелами — как сейчас живет Херсон

18:44 Как изменилось отношение одесситов к союзникам за 4 года войны

Text

08:04 Неожиданное решение Кабмина и переговоры с РФ — эфир Ранок.LIVE

18 июля
Text

21:14 Из-за чего Украина теряет миллиарды — интервью с Гетманцевым

Text

20:50 Сергей Кривонос в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE

Text

17:50 США возвращаются на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

Text

13:22 Новая должность Умерова и удар ЕС по Кремлю — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Из-за чего Украина теряет миллиарды — интервью с Гетманцевым

Из-за чего Украина теряет миллиарды — интервью с Гетманцевым

18 июля 2025 г. 21:14
Сергей Кривонос в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE

Сергей Кривонос в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE

18 июля 2025 г. 20:50
США возвращаются на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

США возвращаются на "Рамштайн" — эфир Вечір.LIVE

18 июля 2025 г. 17:50
Новая должность Умерова и удар ЕС по Кремлю — эфир День.LIVE

Новая должность Умерова и удар ЕС по Кремлю — эфир День.LIVE

18 июля 2025 г. 13:22
Дедлайн Путину и миротворцы в Украине — эфир Ранок.LIVE

Дедлайн Путину и миротворцы в Украине — эфир Ранок.LIVE

18 июля 2025 г. 8:00
Муслим Чеберлоевский в эксклюзивном интервью Новини.LIVE

Муслим Чеберлоевский в эксклюзивном интервью Новини.LIVE

17 июля 2025 г. 20:43
Больше не верят США, но благодарны ЕС —мнения киевлян о союзниках

Больше не верят США, но благодарны ЕС —мнения киевлян о союзниках

17 июля 2025 г. 19:51
Свириденко возглавила правительство — эфир Вечір.LIVE

Свириденко возглавила правительство — эфир Вечір.LIVE

17 июля 2025 г. 17:50

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации