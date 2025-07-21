Несподіване рішення Кабміну та перемовини з РФ — ефір Ранок.LIVE

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд спільно з РНБО працює над впровадженням річного мораторію на перевірки бізнесу. Водночас з'явилася інформація про можливі нові перемовини з Росією найближчим часом.
Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 21 липня.
Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE
Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:
- Уряд спільно з РНБО працює над впровадженням річного мораторію на перевірки бізнесу;
- Президент Азербайджану закликав український народ ніколи не миритися з окупацією.
- Володимир Зеленський заявив, що міністр оборони ініціював проведення нової зустрічі з російською стороною наступного тижня.
Нагадаємо, що у четвер, 17 липня, Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України.
Раніше ми розповідали, хто така Юлія Свириденко і що відомо про нового прем'єр-міністра України.