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Несподіване рішення Кабміну та перемовини з РФ — ефір Ранок.LIVE

Несподіване рішення Кабміну та перемовини з РФ — ефір Ранок.LIVE

21 липня 2025 р. 08:04

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Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко повідомила, що уряд спільно з РНБО працює над впровадженням річного мораторію на перевірки бізнесу. Водночас з'явилася інформація про можливі нові перемовини з Росією найближчим часом.

Про це та не тільки говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 21 липня.

Про що говоритимуть в ефірі Ранок.LIVE

Під час ефіру гості обговорюватимуть такі теми:

  • Уряд спільно з РНБО працює над впровадженням річного мораторію на перевірки бізнесу;
  • Президент Азербайджану закликав український народ ніколи не миритися з окупацією.
  • Володимир Зеленський заявив, що міністр оборони ініціював проведення нової зустрічі з російською стороною наступного тижня.

Нагадаємо, що у четвер, 17 липня, Верховна Рада підтримала призначення Юлії Свириденко на посаду премʼєр-міністра України.

Раніше ми розповідали, хто така Юлія Свириденко і що відомо про нового прем'єр-міністра України.

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08:27 РФ атакувала житловий будинок у Києві — відео наслідків зсередини

08:20 Монети номіналом 1 гривня — які штампи дуже дорого коштують

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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