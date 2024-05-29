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Як протести в Грузії вплинуть на Україну — відповідь голови Інституту світової політики

Як протести в Грузії вплинуть на Україну — відповідь голови Інституту світової політики

29 травня 2024 р. 00:59

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Голова правління Інституту світової політики, засновник видання "Главком" Віктор Шлінчак заявив, що на Україну протести в Грузії проти закону про "іноагентів" ніяк не вплинуть. Як відомо, грузинський парламент ухвалив документ у вівторок, 28 травня.

Про це Віктор Шлінчак розповів в ефірі Вечір.LIVE у вівторок, 28 травня. 

Якою буде подальша доля протестів у Грузії

Експерт зазначив, що грузини будуть готові до Майдану, як це було в Україні 2013 року.

"Наразі ситуація має вигляд так, що сили опозиції не вистачає, правляча партія має непогану підтримку, на жаль, і в суспільстві також. Тобто попри те, що велика й прогресивна частина грузин хоче бачити себе з Європейським Союзом, ми бачимо, що команда Бідзіни Іванішвілі, попри те, що він не займає ніякої посади офіційної, все-таки веде Грузію до зближення з Російською Федерацією", — розповів Шлінчак.

Він жартома зауважив, що згідно з ухваленим законом про "іноагентів" 90% протестувальників можна записати до іноагентів. Фахівець не припускає, яким чином протести переростуть у щось більше, однак за його словами, видно, що влада ще має якийсь контроль над тим, що відбувається.

"Зараз я не виключаю, що ведуться торги з Російською Федерацією, і це навіть було вкинуто в інформаційний простір про те, що Росія буцімто може повернути в тіло Грузії раніше анексовані території. Можливо, це такий собі хитрий хід, і можливо, влада Грузії буде спекулювати такими можливостями для того, щоб заспокоїти населення", — пояснив Шлінчак.

Протести в Грузії

Нагадаємо, що у вівторок, 28 травня, ЗМІ повідомили про остаточне ухвалення Парламентом Грузії закону про "іноагентів". Це сталося попри вето президентки Грузії Саломе Зурабішвілі.

Раніше у Тбілісі 1 травня відновились протести проти розгляду грузинським урядом закону про "іноагентів". Щоб розігнати людей, поліцейські застосовують газ та фізичну силу. Відомо про постраждалих.

Натомість у відповідь на застосування насильства силовиками на мітингу в Тбілісі євродепутатка Віола фон Крамон закликала позбавити Грузію статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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